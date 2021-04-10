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воскресенье, 11 апреля 2021 05:00

Ходят в церковь и едят печенье-лесенки: что отмечают православные 11 апреля

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Сегодня, 11 апреля, у православных украинсцев завершается 4 неделя Великого поста. В церкви в этот день отмечают день святого Иоанна Лествичника.

"Это известный богослов, прославившийся своей книгой духовного совершенствования "Лествицей". Ее цель - показать, что божее спасения требует от человека больших усилий: очищение от страстей, грехов, пороков и восстановления в себе образа Бога. Произведение состоит из 30 глав, каждая является степенью, по которым христианин должен двигаться к духовному совершенству. Книга изначально написана для монахов, но пригодится и любому христианину, живущему в миру", - рассказал Gazeta.ua священнослужитель ПЦУ отец Александр.

Автор: church.ua
  В православии сегодня отмечают день памяти преподобного Иоанна Лествичника
В православии сегодня отмечают день памяти преподобного Иоанна Лествичника

Родился богослов в городе Константинополе, жил в VI-VII вв. Родители дали сыну прекрасное образование и мечтали о большом будущем. Но в 16 лет он отправился на Синайскую гору в Египет, где стал послушником у старца Мартирия.

Однажды вместе со своим наставником они посетили подвижника Иоанна Савваита. Неожиданно старец омыл юноше ноги и поцеловал его руку. На вопрос келейника, почему он так поступил, Савваит сказал: "Я не знаю его имени, но точно знаю одно, сынок: сегодня я принимал будущего настоятеля Синая и умыл ноги игумену".

В 20 лет Иоанн принял решение уйти в монахи. После смерти Мартирия стал отшельником и провел почти 40 лет в пустыне.

Пророческие слова Савваита сбылись лишь когда мужчине было 75 лет. Тогда Лествичника выбрали настоятелем большой Синайской обители.

В повседневной жизни Иоанн обходил крайности аскетизма - ел и спал, но ровно столько, чтобы восстановить силы: "Я не постился чрезмерно и не злоупотреблял усиленным ночным бодрствованием. Вместо змирявся, и Господь скоро спас меня".

Автор: church.ua
  В православии сегодня отмечают день памяти преподобного Иоанна Лествичника
В православии сегодня отмечают день памяти преподобного Иоанна Лествичника

Главной задачей считал внутреннюю постоянную духовную работу над собой, без которой невозможно достичь совершенства. Многие монахи приходило к нему из других монастырей, чтобы получить установку. Но когда кое-кто начал из зависти обвинять Иоанна в надменности, подвижник наложил на себя обет молчания, не сказав за год ни одного слова. И только в ответ на просьбу многих, в том числе и тех, кто ранее обвинял его, Иоанн продолжил оказывать полезные советы из собственного опыта. Их впоследствии и описал в "Лествицы", которую назвал "условной лестницей с земного в святая",

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Сегодня православные должны посетить воскресную церковную службу и помолиться Иоанну Лествичнику. Также есть традиция после молитвы печь печенье в виде лесенок в память о святом.

Отец Александр советует украинцам не злоупотреблять чрезмерным физически трудом, а посвятить день утренней воскресной молитве и отдыху с семьей.

20 марта 321 года римский император Константин Великий издал указ о том, что воскресенье должно быть выходным. Историки утверждают, что указ Константина Великого соединил языческий главный день Солнца и еженедельный христианский праздник. Таким образом император примирил тогдашние религиозные разногласия. Большинство нехристиан считали воскресенье особым днем, потому что выдавали зарплату.

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