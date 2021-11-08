"Ходит у ходунках, но нет равновесия" - мать просит помощи на реабилитацию дочери

Автор: Фото предоставлено Наталией Гасевич 16-летняя Богдана Гасевич из Винницы имеет ДЦП, спастическую диплегию с невозможностью стоять и ходить – двигательные расстройства четвертого уровня. На реабилитацию в клинике Козявкина и Китае необходима помощь.

16-летняя Богдана Гасевич из Винницы имеет ДЦП, спастическую диплегию с невозможностью стоять и ходить – двигательные расстройства четвертого уровня. Нуждается в постоянной реабилитации в клинике Козявкина. Ей необходим 3-месячный курс в клинике головного мозга в Китае. Нужна помощь.

"Богдана родилась не доношенной. Первый год мы были на учете у невролога. В 3-летнем возрасте были на реабилитации в Липовце. После чего начались судороги и приступы. Назначили противосудорожную терапию, - рассказала Gazeta.uaмать Наталья Гасевич. - В 8 лет дочери подсекли сухожилия ног и загипсовали. У Богданы исчез перекрест ног. Была еще одна операция. После которой она ходит в ходунках, но нет равновесия. Дочери нужна реабилитация. Ей хорошо помагает у клинике Козявкина. И нам посоветовали поехать в Китай, там ДЦП лечат по новой методике и даже лежачих ставят на ноги. На трехмесячный курс нужно 13 тысяч долларов. Деньги собираем с помощью неравнодушных людей, не хватает еще несколько тысяч гривен".

Богдана проходит плановую реабилитацию в клинике Козявкина. Следующая должна быть в марте. На 12-дневный курс нужно около 16,5 тысячи гривен.

"Всегда после столь мощной реабилитации у Богданы снижается тонус мышц, появляются определенные навыки ходьбы. Очень просим неравнодушных людей помочь осуществить нашу мечту, поставить дочь на ноги", - говорить Наталия Гасевич.

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Реквизиты для помощи:

карточка Приватбанка: 5168 7573 5296 9879 (Гасевич Наталья Вильяниновна).