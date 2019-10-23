"Хочу жить и не могу бросить маму с сестренкой" — второкурснику университета им.Шевченко на лечение нужна помощь

18-летний Даниил Патенко из Полтавы находится в онкологической клинике "Инновация" в Киевской области. У него обнаружили острый лейкоз. Парень должен пройти два курса химиотерапии. На лечение нужно $24 тыс. Врачи не исключают пересадки костного мозга.
"Даня учится на втором курсе университета Шевченко. Мечтает быть политологом. В начале октября заболел ангиной, была высокая температура. Когда не смог ее сбить, вызвал скорую помощь, но она не приехала. На следующий день пошел в поликлинику. Врач была поражена, как в таком состоянии он смог дойти. Немедленно вызвала скорую помощь. В больнице ставили разные диагнозы, но после анализа крови заподозрили лейкоз. Через пять дней диагноз подтвердился.
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Даня начал проходить химиотерапию. В день идет по 20 тысяч гривен. На курс лечения нужно 24 тысячи долларов. У нас таких денег нет. 2,5 года назад я похоронила мужа. Имею еще 11-летнюю дочь. Деньгами пока помогают волонтеры, знакомые, студенты организовывают благотворительные мероприятия", — рассказала Gazeta.ua мать Наталья Фурса.
Врачи не исключают трансплантации костного мозга. Она стоит $100 тыс.
"Я хочу жить и не могу бросить маму с сестренкой. Поэтому прошу помощи в каждого, кто прочитает мою историю. Я готов бороться и мужественно пройти это испытание, с верой в положительный результат", — добавляет Даниил.
Реквизиты для помощи:
Карта Приватбанка: 4149 4978 6318 4463 (Фурса Наталья Анатольевна).
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