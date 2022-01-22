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суббота, 22 января 2022 21:08

Хмельницкий облсовет подписал меморандум о сотрудничестве с Тернопольским и Черновицким областными советами

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По хорошей традиции одно из важнейших и определяющих событий в истории нашего государства – годовщину провозглашения Акта Соборности украинских земель хмельничане и тернополяне, гости из других регионов государства отметили на берегах Збруча – прежней границе, разделявшей ЗУНР и УНР.

На мосту единения состоялась торжественная встреча делегаций от двух областей, в которой приняли участие председатель областной Виолетта Лабазюк, народные депутаты Украины Сергей Лабазюк, Иван Чайковский и Владимир Гевко, депутаты областного совета, председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко со своими заместителями, первый заместитель председателя Черновицкой областного совета Николай Гуйтор, руководство Волочиского района Хмельницкой области и Подволочиского района Тернопольской области, священники – представители разных религиозных конфессий, работники предприятий, учреждений и организаций, ветераны войны на Востоке Украины, военнослужащие, общественные активисты.

После традиционного обмена караваями на мосту произошло соединение сине-желтого Государственного Знамени. Дальше единственная колонна отправилась к большой сцене у знака "Хмельницкая область", где прошла торжественная часть празднования. Соединенные полотнища синего и желтого цветов образовали огромный флаг Украины, понесший воины АТО/ООС. Над рекой раздался Гимн Украины.

В минуте молчания участники собрания помянули Героев Небесной сотни, военнослужащих и участников добровольческих отрядов, которые положили жизнь, защищая целостность и соборность Украины всех, кто боролся за независимость нашего государства. Поименно сегодня упомянули погибших земляков, погибших в русско-украинской войне.

Священнослужители из обеих областей составили общую молитву за единую, соборную и свободную Украину.

 

"Сегодня украинский народ отмечает величественную дату своей многовековой истории – День Соборности – праздник объединения украинских земель в единое самостоятельное государство и один из величайших государственных праздников. День Соборности – это не только проявление уважения к исконной воле украинцев, к этническому и территориальному единству, осознание большой ответственности именно нашего поколения, которое получило значительно лучшие исторические шансы, но прежде всего – это праздник всех украинцев. Наша сила – в единстве. Только вместе мы – великий народ. Никто и никогда не сломает нашу волю и стремление к единству. Потому что Украина – есть и останется навсегда единой, соборной и неделимой", - отметила в своем выступлении Виолетта Лабазюк.

По случаю праздника за добросовестное исполнение воинского долга, самоотверженное служение украинскому народу награждено Грамотами областного совета военных начальника седьмого отдела Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николая Голыка, члена союза ветеранов войны в Афганистане, участника АТО/ООС Руслана Регула. Также за приверженность выбранной профессии, заслуги в реализации задач национальной политики в области образования Грамотой областного совета награжден учитель начальных классов Бубновской ОШ Наркевичского поселкового совета Артур Савечко.

Кроме этого, Виолетта Лабазюк вручила Постную Грамоту Всеукраинской Ассоциации органов местного самоуправления заместитель руководителя исполнительного аппарата областного совета Татьяне Зеленко.

В День Соборности Украины состоялось торжественное подписание Меморандума о межрегиональном сотрудничестве главами Хмельницкого областного совета Виолеттой Лабазюк, председателем Тернопольского областного совета Михаилом Головко и первым заместителем председателя Черновицкого областного совета Николаем Гуйтором.

Согласно Меморандуму, стороны будут развивать сотрудничество в следующих областях:
– развития местного самоуправления в условиях децентрализации власти;
– экологии и охраны окружающей природной среды;
– образования, науки, культуры и здравоохранения;
– развития физической культуры и спорта;
– инвестиций и развития деловой активности, в том числе по вопросам совместного привлечения международной технической помощи.

Меморандумом предусмотрено установление связей между органами местного самоуправления Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областей в условиях децентрализации власти с целью обмена опытом, выявления приоритетов в развитии межрегиональных связей, обеспечения условий для плодотворного сотрудничества, объединения усилий и координации действий во время решения общих проблем.

"Я убеждена, что подписание этого Меморандума даст хороший толчок для нашего будущего сотрудничества. Я рассчитываю на тот потенциал, который сегодня есть на Тернопольщине и Буковине и предлагаю возможности Хмельницкой области, которая хочет развиваться и работать", - подчеркнула Виолетта Лабазюк.

Руководители соседних областей тоже выразили надежду на дальнейшее совместное сотрудничество между регионами. От Черновицкой области Николай Гуйтор в память вручил Виолетте Лабазюк почетное отличие "400 лет Хотинской битве". От Тернопольщины Михаил Головко тоже подарил председателю Хмельницкого областного совета памятные подарки.

По окончании торжественной части хорошее настроение присутствующим подарили праздничные выступления творческих коллективов общин и академического ансамбля

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