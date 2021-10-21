Херсонщина может пойти на локдаун: назвали условие

На Херсонщине за сутки положительный тест на коронавирус получили 1143 жителя области. Фото: facebook.com/LikariTaPacientiRazom

Херсонщина может встретить Новый год в условиях полного локдауна.

Такой сценарий вероятен, если жители не будут соблюдать требования красной зоны епидбезопасности и не будут вакцинироваться, заявил на брифинге 21 октября главный санитарный государственный врач Херсонщины Юрий Ромаскевич.

"Если мы все сегодня как общественный консенсус примем необходимость соблюдения карантинных норм и будем вакцинироваться, то у нас 10-14 суток - и мы "выпрыгнем" из этой красной зоны", - сказал Ромаскевич.

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По его словам, в области ежедневно госпитализируют с коронавирусом не менее 200 человек. В случае несоблюдения карантина - это не предел.

"Каждый день госпитализируется более 200 человек, а вызовов "скорых" на ковид более 400 ежедневно, следующий этап, это когда 33 умерших за сутки - это будет еще далеко-далеко не предел, будем и 50-60 человек ежесуточно терять", - отметил Ромаскевич.

Он также сообщил, что сейчас в больницах 97% госпитализированных пациентов с коронавирусом - не вакцинированные, ни одного вакцинированного человека в реанимации больниц региона нет.

По состоянию на 21 октября на Херсонщине более 54 500 подтвержденных случаев коронавируса. Из них 40 тыс. выздоровели, 1,7 тыс. - умерли. За последние сутки положительный тест получили еще 1143 жителя области.