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Спецтема: Напад Росії на Україну

Харьковщина: Мэр Купянска сдал город российским оккупантам

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Харьковщина: Мэр Купянска сдал город российским оккупантам
На странице Купянского городского совета в Facebook сообщили, что "городской голова провел переговоры с военными Российской Федерации". Фото: facebook.com/kuprada

В Харьковской области городской голова Купянска Геннадий Мацегора сдал город российскому агрессору. Об этом сообщает издание "Сегодня" в Телеграмме.

"Мэр Купянска в Харьковской области сдал город агрессору! Зовут его Геннадий Мацегора. ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

На странице Купянского городского совета в Facebook сообщили, что "мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию".

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"Сейчас они перемещаются по городу в сопровождении работников отдела полиции. Как заявили представители РФ, их интересует исключительно общественный порядок. Вооруженных Сил Украины на территории нашей общины нет", - написали на странице. Под постом много возмущенных комментариев.

Легендарный украинский пилот, прозванный "Призраком Киева", сбил 10 российских самолетов, сообщает Служба безопасности Украины.

За дни захватнической войны РФ в Украине было уничтожено 27 российских самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 БТРов. За прошедшие сутки украинская авиация перехватила штурмовики и транспортные самолеты противника над Киевом. Военно-Морские Силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

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