Хакеры совершили кибератаки на Офис президента

Офис президента атаковали хакеры. Фото: Reuters

Хакеры совершили 18 DDoS-атак на государственные органы Украины, большинство из которых - на сайты Офиса президента.

Кибератаки были совершены в течение 6-12 мая, сообщает пресс служба Госспецсвязи

"Система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга зафиксировала 10964 подозрительных событий. Подавляющее большинство из них касается выявления нестандартных протоколов или событий (45%), попыток сетевого сканирования (23%), выявление сетевого трояна (16%) и попыток получения прав администратора (10%).

Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет было заблокировано 7908 различных видов атак, 99% из которых - сетевые атаки прикладного уровня. Также были заблокированы 18 DDoS-атак (подавляющее большинство - на сайты Офиса президента Украины)", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 3207 киберинцедентов. Около 98% из них принадлежит доменной зоне UACOM.

На официальный вебсайт Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека совершаются массированные посторонние атаки. Об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.