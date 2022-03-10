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четверг, 10 марта 2022 15:40

Спецтема: Война России против Украины

Хакеры обнародовали переписку пророссийских коллаборантов с кураторами из ФСБ
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Украинские хакеры слили переписку пророссийского херсонского активиста Кирилла Стремоусова с сотрудниками ФСБ РФ.

Об этом сообщает Телеграм-канал Інформаційний спротив.

Украинские хакеры слили в сеть переписку пророссийского херсонского активиста с сотрудниками ФСБ РФ
Фото: t.me/inform_resistance
Украинские хакеры слили в сеть переписку пророссийского херсонского активиста с сотрудниками ФСБ РФ
Украинские хакеры слили в сеть переписку пророссийского херсонского активиста с сотрудниками ФСБ РФ
Украинские хакеры слили в сеть переписку пророссийского херсонского активиста с сотрудниками ФСБ РФ
Украинские хакеры слили в сеть переписку пророссийского херсонского активиста с сотрудниками ФСБ РФ

Украинские хакеры получили доступ к сепаратистскому сообществу в социальной сети "Вконтакте" и слили переписку сотрудника ФСБ РФ Солохи Валерия Викторовича с пророссийским активистом Кириллом Стремоусовым из Херсона и коллаборантом Виктором Яценко.

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Судя по переписке, Стремоусов долгое время сотрудничает с ФСБ, а одной из главных проблем российской спецслужбы стали проукраинские митинги в Херсонской области, которые они пытаются дискредитировать силами указанного активиста.

Кроме того, Яценко ставились задачи по сбору данных по херсонским проукраинским активистам, перемещению и местам дислокации военной техники ВС Украины, распространению российской подрывной пропаганды.

В последние недели российские хакеры совершили несколько кибератак в Украине.

Уровень их мастерства оказался меньше довоенных прогнозов. Об этом на слушаниях в Палате представителей сказал директор Агентства национальной безопасности

США генерал Пол Накасоне. Относительно низкую активность России в киберпространстве объяснил контрмерами Украины.

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