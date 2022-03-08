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вторник, 08 марта 2022 22:41

Российские хакеры оказались не такими страшными, как их представляли

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Российские хакеры оказались не такими страшными, как их представляли
Украина успешно противодействует атакам российских хакеров. Фото: Pexels

В последние недели российские хакеры совершили несколько кибератак в Украине.

Уровень их мастерства оказался меньше довоенных прогнозов. Об этом во время слушаний в Палате представителей сказал директор Агентства национальной безопасности США генерал Пол Накасон, передает CNN.

Относительно низкая активность России в киберпространстве объясняется контрмерами Украины, сказал он.

Американские чиновники "очень внимательно" отслеживали три из четырех российских кибератак на Украину.

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Сотрудники национальной безопасности США предоставили украинскому правительству помощь в области кибербезопасности, чтобы отслеживать угрозы и возобновляться после хакерских инцидентов.

Сайты российских федеральных ведомств взломали хакеры. Там разместили картинки против войны с Украиной. Взломали сайты Минкульта, Минэнерго, Росстата, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы исполнения наказаний.

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