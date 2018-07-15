Хабенский попал в базу "Миротворца"

Хабенскому запрещен въезд в Украину. Фото: ТСН

Российский актер и кинорежиссер Константин Хабенский пополнил ряды "Миротворца". Звезда фильмов "Ночной дозор" и "Географ глобус пропил" попал в "Чистилище" за то, что посетил аннексированый Россией Крым с нарушением закона.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченый русскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) ", - сообщает РБК-Украина.

Теперь Хабенскому могут угрожать санкции. Одна из них - запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.

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10 июля российский актер либерал приехал на полуостров, чтобы в качестве звездного гостя принять участие в Международном детском кинофестивале "Алые паруса "Артека" в Гурзуфе.