Гугл назвал самого популярного в Украине человека

Поисковик Google назвал персон, имена которых чаще всего вводили в поиск в 2019 году. Лидирует президент Владимир Зеленский. Особенно в период выборов и инаугурации.
Об этом сообщается в отчете Google Trends.
Больше всего им интересовались жители Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областей.
Вторая по количеству запросов - российская актриса Анастасия Заворотнюк. За ней следует пятый президент Украины Петр Порошенко.
На четвертом месте певица MARUV - финалистка национального отбора "Евровидения-2019". На пятом месте имя певца Потапа.
Владимир Зеленский
Анастасия Заворотнюк
Петр Порошенко
MARUV
Потап
Игорь Смешко
Игорь Коломойский
Билли Айлиш
Валерий Легасов
Алла Мазур
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Google Chrome научится говорить
Также украинцы искали информацию об известных личностей, которые умерли в 2019 году. Это Юлия Началова, Децл, Алла Вербер, Люк Перри, Карл Лагерфельд, Дарья Лукьяненко, Камерон Бойс, Вилли Токарев, Сергей Доренко, Ирина Цывина.
Автомобили-беспилотники будут делать на базе моделей Fiat-Chrysler и Jaguar.
Компания Waymo, филиал Google, разрабатывает автопилоты, инвестирует около $ 14 млн. В производство беспилотников. Мощность производства находится в Детройте.
В подразделении впервые заявили о готовности запустить свои самоходные авто в серийное производство.
Комментарии