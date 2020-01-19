Гугл назвал самого популярного в Украине человека

Гугл назвал пятерку самых востребованных людей в поисковике Фото: narodna-pravda.ua

Поисковик Google назвал персон, имена которых чаще всего вводили в поиск в 2019 году. Лидирует президент Владимир Зеленский. Особенно в период выборов и инаугурации.

Об этом сообщается в отчете Google Trends.

Больше всего им интересовались жители Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областей.

Вторая по количеству запросов - российская актриса Анастасия Заворотнюк. За ней следует пятый президент Украины Петр Порошенко.

На четвертом месте певица MARUV - финалистка национального отбора "Евровидения-2019". На пятом месте имя певца Потапа.

Владимир Зеленский

Анастасия Заворотнюк

Петр Порошенко

MARUV

Потап

Игорь Смешко

Игорь Коломойский

Билли Айлиш

Валерий Легасов

Алла Мазур

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Также украинцы искали информацию об известных личностей, которые умерли в 2019 году. Это Юлия Началова, Децл, Алла Вербер, Люк Перри, Карл Лагерфельд, Дарья Лукьяненко, Камерон Бойс, Вилли Токарев, Сергей Доренко, Ирина Цывина.

Автомобили-беспилотники будут делать на базе моделей Fiat-Chrysler и Jaguar. Компания Waymo, филиал Google, разрабатывает автопилоты, инвестирует около $ 14 млн. В производство беспилотников. Мощность производства находится в Детройте. В подразделении впервые заявили о готовности запустить свои самоходные авто в серийное производство.