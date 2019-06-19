Губернатором Луганщины может стать бывший регионал с сомнительной репутацией

 
Ексклюзивы
1/5
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 990
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 1206
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4401
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1440
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 279
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 306
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7641
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 360
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 495
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1908
Фото
Все фото
37
12
8
12
15
600 экспонатов, 23 выставочных зала, 3 года работы: Павел Гудимов презентовал проект &quot;Ангелы&quot;
600 экспонатов, 23 выставочных зала, 3 года работы: Павел Гудимов презентовал проект "Ангелы"
В Харькове пикетируют мэрию
В Харькове пикетируют мэрию
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля
Фотограф показал дикий животный мир Чернобыля
Курт Волкер женился на грузинской журналистке
Курт Волкер женился на грузинской журналистке
Видео
Все видео
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 234
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1989
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3141
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5472
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 711
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 19:12

Губернатором Луганщины может стать бывший регионал с сомнительной репутацией

  Комментировать
Губернатором Луганщины может стать бывший регионал с сомнительной репутацией
Виталий Комарницкий может стать главой Луганской военно-гражданской администрации. Фото: Lugjust

Правительство решило перенести на следующую неделю избрания пяти глав областных администраций, чтобы публично обсудить кандидатов.

Голосование должно было пройти в среду, 19 июня. Кандидатов предложила Администрация президента, министры не знали имена до начала заседания. Чиновники опасаются, что среди потенциальных губернаторов могут оказаться люди с сомнительной репутацией. Так Виталий Комарницкий, которого в Кабмине называют претендентом на пост главы Луганской военно-гражданской администрации, является бывшим регионалом и связан с окружением боевиков. Источники в окружении президента подтвердили, что в АП обсуждали кандидатуру Комарницкого. Об этом сообщает theБабель.

Виталию Комарницкому 55 лет. Он родился в Крыму. В 1986 году закончил Харьковский инженерно-строительный институт. После вуза и до 1993 года работал в Управлении внутренних дел Луганской области. С 1993-го по 2002 год был помощником ректора Луганского университета внутренних дел. Параллельно учился в этом вузе, и спустя год после выпуска стал его проректором, а в 2007-м — ректором.

В 2010 году Комарницкого избрали депутатом Луганского облсовета от "Партии регионов". Как и многие регионалы, он не скрывал симпатий к России. Цитируя Солженицына, говорил, что России, Украине и Беларуси "суждено быть вместе", продвигал патриотическое воспитание молодежи на ценностях СССР.

В 2011-м вместе с другими регионалами, в том числе главой парламентской фракции ПР Александром Ефремовым, которого сейчас подозревают в госизмене, был на вручении дипломов первым выпускникам Луганского богословского университета. Вручала дипломы жена тогдашнего президента — Людмила Янукович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин уволит половину местных чиновников

Комарницкий знаком с бывшим регионалом Владимиром Струком. Последний с 2006-го был главой поселка Юбилейный, где находился Луганский университет внутренних дел Комарницкого. Они оба закончили этот вуз в 2001-м году. В 2011-м Комарницкий пригласил Струка на День милиции в университет, и тот спел курсантам рэп. Спустя три года, в 2014-м, Струк поддержал "народного губернатора" Валерия Болотова и вооружал боевиков ЛНР. Сейчас он идет на выборы по 113 округу в Луганской области.

Комарницкий оставался депутатом Луганского облсовета, когда тот 2 марта 2014 года принял решение не признавать украинскую власть. Но поддержал ли Комарницкий это решение — неизвестно.

Когда летом 2014-го пророссийски настроенные вооруженные люди захватили админздания в Луганске, в университете, который возглавлял Комарницкий, шли экзамены. 11 июня вуз "национализировали" боевики, а в общежития заселились люди с оружием. Сам Комарницкий называет другую дату. В одном из интервью он рассказал, что университет захватили 11 августа, а до этого на здании все время висел флаг Украины.

Комарницкий выехал из Луганска 15 сентября 2014 года, после Иловайска, захвата Луганского аэропорта (1 сентября 2014 года) и объявления перемирия (6 сентября). 16 сентября университет прекратил работу. После переезда его пытались запустить в Сумах, потом в Николаеве, в итоге он переехал в Северодонецк.

26 декабря 2014 года на сайте "МВД ЛНР" появился материал о Комарницком. В нем боевики утверждали, что ректор в период боевых действий "позиционировал себя сторонником молодой Луганской Народной Республики", но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганска, "под прикрытием представителей МВД Украины просочился" в Северодонецк.

Комарницкий до сих пор работает ректором.

Команда президента Зеленского решила отдать Луганщину молодым и не очень регионалам. Такое мнение на своей странице в сети Facebook выразил политолог Кирилл Сазонов, комментируя информацию, озвученную Владимиром Ландиком, о назначении председателем Луганской военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Губернатором Луганщины может стать бывший регионал с сомнительной репутацией». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Украинский князь погиб в Польше

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп 1 Просмотров: 97530
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 79728
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 57364
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 9 Просмотров: 41149
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 37272
Общество
600 экспонатов, 23 выставочных зала, 3 года работы: Павел Гудимов презентовал проект "Ангелы"
600 экспонатов, 23 выставочных зала, 3 года работы: Павел Гудимов презентовал проект "Ангелы"
37
 Просмотров: 9
До сих пор спрашивают, существует ли украинский язык: швейцарский историк рассказал об отношении к нам в мире
До сих пор спрашивают, существует ли украинский язык: швейцарский историк рассказал об отношении к нам в мире
 Просмотров: 27
В Киеве наблюдается очень высокий уровень загрязнения воздуха
В Киеве наблюдается очень высокий уровень загрязнения воздуха Просмотров: 27
Сезон черники приближается: в чем польза и вред
Сезон черники приближается: в чем польза и вред
 Просмотров: 171
Появилась реакция МИД РФ на обвинения относительно малайзийского "Боинга"
Появилась реакция МИД РФ на обвинения относительно малайзийского "Боинга" Просмотров: 324
Больше всего комментируют
28
Тимошенко срочно нужны выборы
27
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
25
У каких партий больше шансов попасть в Раду
17
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
12
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
Голосов: 40321
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua