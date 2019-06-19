Губернатором Луганщины может стать бывший регионал с сомнительной репутацией

Виталий Комарницкий может стать главой Луганской военно-гражданской администрации. Фото: Lugjust

Правительство решило перенести на следующую неделю избрания пяти глав областных администраций, чтобы публично обсудить кандидатов.

Голосование должно было пройти в среду, 19 июня. Кандидатов предложила Администрация президента, министры не знали имена до начала заседания. Чиновники опасаются, что среди потенциальных губернаторов могут оказаться люди с сомнительной репутацией. Так Виталий Комарницкий, которого в Кабмине называют претендентом на пост главы Луганской военно-гражданской администрации, является бывшим регионалом и связан с окружением боевиков. Источники в окружении президента подтвердили, что в АП обсуждали кандидатуру Комарницкого. Об этом сообщает theБабель.

Виталию Комарницкому 55 лет. Он родился в Крыму. В 1986 году закончил Харьковский инженерно-строительный институт. После вуза и до 1993 года работал в Управлении внутренних дел Луганской области. С 1993-го по 2002 год был помощником ректора Луганского университета внутренних дел. Параллельно учился в этом вузе, и спустя год после выпуска стал его проректором, а в 2007-м — ректором.

В 2010 году Комарницкого избрали депутатом Луганского облсовета от "Партии регионов". Как и многие регионалы, он не скрывал симпатий к России. Цитируя Солженицына, говорил, что России, Украине и Беларуси "суждено быть вместе", продвигал патриотическое воспитание молодежи на ценностях СССР.

В 2011-м вместе с другими регионалами, в том числе главой парламентской фракции ПР Александром Ефремовым, которого сейчас подозревают в госизмене, был на вручении дипломов первым выпускникам Луганского богословского университета. Вручала дипломы жена тогдашнего президента — Людмила Янукович.

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Комарницкий знаком с бывшим регионалом Владимиром Струком. Последний с 2006-го был главой поселка Юбилейный, где находился Луганский университет внутренних дел Комарницкого. Они оба закончили этот вуз в 2001-м году. В 2011-м Комарницкий пригласил Струка на День милиции в университет, и тот спел курсантам рэп. Спустя три года, в 2014-м, Струк поддержал "народного губернатора" Валерия Болотова и вооружал боевиков ЛНР. Сейчас он идет на выборы по 113 округу в Луганской области.

Комарницкий оставался депутатом Луганского облсовета, когда тот 2 марта 2014 года принял решение не признавать украинскую власть. Но поддержал ли Комарницкий это решение — неизвестно.

Когда летом 2014-го пророссийски настроенные вооруженные люди захватили админздания в Луганске, в университете, который возглавлял Комарницкий, шли экзамены. 11 июня вуз "национализировали" боевики, а в общежития заселились люди с оружием. Сам Комарницкий называет другую дату. В одном из интервью он рассказал, что университет захватили 11 августа, а до этого на здании все время висел флаг Украины.

Комарницкий выехал из Луганска 15 сентября 2014 года, после Иловайска, захвата Луганского аэропорта (1 сентября 2014 года) и объявления перемирия (6 сентября). 16 сентября университет прекратил работу. После переезда его пытались запустить в Сумах, потом в Николаеве, в итоге он переехал в Северодонецк.

26 декабря 2014 года на сайте "МВД ЛНР" появился материал о Комарницком. В нем боевики утверждали, что ректор в период боевых действий "позиционировал себя сторонником молодой Луганской Народной Республики", но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганска, "под прикрытием представителей МВД Украины просочился" в Северодонецк.

Комарницкий до сих пор работает ректором.

Команда президента Зеленского решила отдать Луганщину молодым и не очень регионалам. Такое мнение на своей странице в сети Facebook выразил политолог Кирилл Сазонов, комментируя информацию, озвученную Владимиром Ландиком, о назначении председателем Луганской военно-гражданской администрации Виталия Комарницкого.