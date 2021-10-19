Грузия изменила правила въезда для украинских туристов

 
Ексклюзивы
1/5
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
4 Просмотров: 450
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 378
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 990
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 234
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 13429
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1818
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2997
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1107
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 1179
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 3042
Фото
Все фото
3
15
5
4
3
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
&quot;К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть&quot;: как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
Зеленскому показали &quot;Новую деревню&quot;
Зеленскому показали "Новую деревню"
В Карпатах выпал снег
В Карпатах выпал снег
Видео
Все видео
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
В вагоне Укрзализныци заметили "душевую"
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
В Турции провели литургию на украинском языке: видео
Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины
Военные сняли трогательные видео ко Дню защитника и защитницы Украины
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Столичные школьники запустили флешмоб, спев песню о Бандере
Интервью
1/5
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 3591
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1386
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1494
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1035
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 954
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
вторник, 19 октября 2021 17:37

Грузия изменила правила въезда для украинских туристов

  Комментировать
Грузия изменила правила въезда для украинских туристов
Штраф за отсутствие теста во время въезда составляет около $600. Фото: pixabay.com

Грузия обновила правила въезда для иностранных путешественников. Сейчас в стране действует упрощенный режим пересечения границы для Covid-вакцинированных.

Попасть в Грузию можно также с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщает "Эхо Кавказа".

"Иностранцы, которые путешествуют воздушным транспортом из любой страны, должны предъявить лишь справку о вакцинации вакциной любого типа. В то же время в законе не указано время, которое должно пройти после вакцинации", - говорится в сообщении.

Иностранцы, которые переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, и вакцинированы одной дозой вакцины (даже до заражения), также могут пересечь границу Грузии. В этом случае признают только вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, а после вакцинации должно пройти 14 дней.

При пересечении сухопутной или морской границы вакцинированным дополнительно необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на английском, грузинском и русском языках. От вакцинированных не требуют заполнение онлайн-формы.

Невакцинированным украинцам можно посетить Грузию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в течение 72 ч до поездки. На третий день пребывания в стране невакцинированным иностранцам придется за свой счет повторно сдать ПЦР-тест. Штраф за отсутствие теста во время въезда составляет около $600.

Невакцинированные иностранцы, прибывающие в Грузию, должны заранее заполнить обязательную онлайн-форму, указав историю поездок за последние 14 дней и контактные данные. Дети до 10 лет освобождаются от необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД разъяснили ситуацию с удалением Украины из списка безопасных для ЕС государств

В Тунисе отменили карантин для организованных туристов. На семидневный карантин не нужно будет идти туристам, путешествующим чартерными или регулярными рейсами по линии туроператора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грузия изменила правила въезда для украинских туристов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

"Люди барахтались в холодной воде, некоторые погибли сразу" - посадили капитана, катер которого утонул возле Затоки

Нобелевскую премию по медицине ошибочно дали другому

"Шахтер" дважды шокировал "Реал"

Как судили диктатора: его обвинили в смерти 148 лиц

Самое читаемое
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
6
 Просмотров: 13438
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
Цибульская в бикини показала, как совмещает работу и отдых в Турции
5
 Просмотров: 13106
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
Гороскоп на 18-24 октября: кто влюбится и разбогатеет
 Просмотров: 9315
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют
После долгих выходных Нацбанк изменил курс валют Просмотров: 8118
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
200 человек обнажились для флешмоба у Мертвого моря
10
 Просмотров: 4779
Общество
Зеленский должен рассмотреть петицию об установлении камер во всех детских садах
Зеленский должен рассмотреть петицию об установлении камер во всех детских садах Просмотров: 72
Львовская область завтра может перейти в красной зоне
Львовская область завтра может перейти в красной зоне Просмотров: 180
Одна за другой: колонну "скорых" заметили возле коронавирусной больницы
Одна за другой: колонну "скорых" заметили возле коронавирусной больницы Просмотров: 360
В оккупированном Крыму ввели обязательную вакцинацию
В оккупированном Крыму ввели обязательную вакцинацию Просмотров: 198
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
Врачи предупредили об опасном осложнении Covid-19
3
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
14
Форум жены Зеленского стоил 3 млн грн - как годовое питание школы
4
"Сюжет не слишком" - Зеленский прокомментировал расследование журналистов о своих офшорах
4
"Педофил и наркоман" - "слуга" Дмитрук обозвал покойного Ройтбурда
4
Отставка Разумкова - этап усмирения
3
"Хочу всех успокоить" - Зеленский о ценах на газ
Голосов: 57301
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть