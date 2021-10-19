Грузия изменила правила въезда для украинских туристов

Штраф за отсутствие теста во время въезда составляет около $600. Фото: pixabay.com

Грузия обновила правила въезда для иностранных путешественников. Сейчас в стране действует упрощенный режим пересечения границы для Covid-вакцинированных.

Попасть в Грузию можно также с отрицательным результатом ПЦР-теста, сообщает "Эхо Кавказа".

"Иностранцы, которые путешествуют воздушным транспортом из любой страны, должны предъявить лишь справку о вакцинации вакциной любого типа. В то же время в законе не указано время, которое должно пройти после вакцинации", - говорится в сообщении.

Иностранцы, которые переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, и вакцинированы одной дозой вакцины (даже до заражения), также могут пересечь границу Грузии. В этом случае признают только вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, а после вакцинации должно пройти 14 дней.

При пересечении сухопутной или морской границы вакцинированным дополнительно необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на английском, грузинском и русском языках. От вакцинированных не требуют заполнение онлайн-формы.

Невакцинированным украинцам можно посетить Грузию только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного в течение 72 ч до поездки. На третий день пребывания в стране невакцинированным иностранцам придется за свой счет повторно сдать ПЦР-тест. Штраф за отсутствие теста во время въезда составляет около $600.

Невакцинированные иностранцы, прибывающие в Грузию, должны заранее заполнить обязательную онлайн-форму, указав историю поездок за последние 14 дней и контактные данные. Дети до 10 лет освобождаются от необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста.

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