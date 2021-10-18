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Тунис отменил карантин для туристических групп

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Тунис отменил карантин для туристических групп
Туристам с ПЦР-тестом или вакцинацией разрешили не отбывать карантин. Фото: Pexels

В Тунисе отменили карантин для организованных туристов.

На семидневный карантин не нужно будет идти туристам, путешествующим чартерными или регулярными рейсами по линии туроператора, сообщил офис по туризму Туниса.

"В связи с заметным улучшением эпидемических показателей в Тунисе министерство здравоохранения приняло решение смягчить условия приема пассажиров, прибывающих на территорию Туниса с 16 октября. Посетить республику без карантина можно в случае предъявления ПЦР-теста или сертификата вакцинации", - говорится в сообщении.

Иностранцы должны предъявить при регистрации на рейс в аэропорту ПЦР-тест, сделанный за 72 ч. до вылета. От тестирования освобождаются дети до 12 лет.

"Тест ПЦР не нужно сдавать привитым туристам, которые завершили вакцинацию не менее чем за 14 дней до прибытия в Тунис и имеют соответствующий сертификат", - пояснили в офисе.

Туристы должны заполнить декларацию здоровья. В аэропорту проводят выборочные экспресс-тесты на антиген. Больных туристов отправят на изоляцию в специальный центр.

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Все туристы должны иметь при себе подтверждение бронирования и оплаты организованного тура. Передвижения за пределами туристических объектов позволили только туристическим транспортом.

Турция упростит получение виз для людей, которые планируют получить медицинские услуги в стране. Тем, у кого назначен прием к врачу в медучреждениях Турции, визы будут предоставлять в течение 48 ч.

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Дата
18
октября

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