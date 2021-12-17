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пятница, 17 декабря 2021 12:19

Группа ICU выпустила первую аудиокнигу в серии ICU Business Books

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Многолетний образовательный книжный проект финансовой группы ICU под названием ICU Business Books расширяется в направлении аудиоконтента и начинает сотрудничество с аудиоиздательством Абук по озвучиванию бизнес литературы. Особенностью этой инициативы ICU является ее неотъемлемая благотворительная составляющая. Все доходы от продажи книг будут перечисляться в Благотворительный фонд "Таблеточки"*.

Первой озвученной книгой в рамках данного проекта стал бестселлер "Принципы" авторства миллиардера Рея Далио. Это уже двенадцатая книга серии #ICUBooks, но первая - в аудио-формате.

"Мы давно хотели объединить различные направления нашей благотворительной деятельности. Мы много лет поддерживаем "Таблеточки" и также много лет ведем ICU Business Books – спонсируем перевод мировых бизнес бестселлеров на украинский язык и издание этих книг в Украине. Теперь же мы разработали механизм, который позволит всем нашим сотрудникам, друзьям, знакомым, клиентам и просто читателям быть на 100% уверенными: логотип ICU Business Books на аудиокниге означает, что львиная доля стоимости приобретенной аудиокниги перечисляется в Фонд Таблеточки", - отметил Константин Стеценко, учредитель ICU.

"Профессионально записанные аудиокниги – это возможность постоянно развиваться в темпе современной жизни, читать в удобном режиме, в любом месте. Мы благодарны ICU и "Таблеточкам" за поддержку и партнерство, а еще за то, что так же удобно и не теряя темпа жизни можно помогать другим. Это не первый благотворительный проект Абук, и мы надеемся, что к такому сотрудничеству будут приобщаться и другие партнеры. Системное спонсорство создания аудиокниг в Украине только начинается, и мы рады, что ICU стала одним из первопроходцев в этом направлении", – комментирует Мария Помазан, директор Абук.

"Мы благодарны нашим партнерам - ICU и Абук. Этот проект доказывает, что помогать легко. Просто слушая аудиокниги, пользователи Абука помогают детям преодолевать рак! Благодаря таким инициативам еще больше людей поддерживают онкобольных детей удобным и приятным способом, а значит, развивается и культура благотворительности в Украине", — отмечает Евгения Ноговицына, директор департамента фандрейзинга благотворительного фонда "Таблеточки".

Справка о проекте ICU Business books

ICU создала свой благотворительный книжный проект ICU Business Books весной 2015 года.
Его идея заключается в издании книг о бизнесе и экономике, которые, по мнению экспертов ICU, заслуживают внимания широкой читательской аудитории Украины. Это так называемые must-read titles (книги для обязательного прочтения), получившие международные награды или имеющие существенное влияние на мировую аудиторию – официальных лиц, бизнес-сообщество и широкий круг экономических субъектов. Авторами таких книг преимущественно являются западные экономисты и бизнесмены, публикующие свои работы на английском языке. Аудитория Украины не получала своевременно информацию об этих новинках и оставалась вне ведущего интеллектуального экономического течения. Поэтому руководство группы ICU решило устранить этот пробел.

Справка об ICU

Группа ICU – независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом. Группа также занимается венчурными инвестициями. География интересов ICU – развивающиеся рынки во всем мире.
В управлении группы находятся активы в размере более $500 млн.
Учредители ICU – Макар Пасенюк и Константин Стеценко.

Справка об Абук

Абук — украинское аудиоиздательство и мобильная платформа для iOS и Android, где присутствуют аудиоверсии книг большинства отечественных издательств: от классики и детской литературы до нонфикшн-бестселлеров и художественных аудиофильмов с саунд-дизайном, подкастов и аудиолекций. Мобильное приложение было запущено в апреле 2019г. По состоянию на декабрь 2021 года Абук имеет более 160 000 зарегистрированных пользователей (около 20% — за пределами Украины), в приложении размещено более 400 аудиокниг. В мае 2021 года Абук вошел в ТОП-3 лучших аудиоиздательств мира по версии London Book Fair.

Справка о БФ "Таблеточки"

Таблеточки — благотворительный фонд, который более 10 лет помогает онкобольным детям в Украине. Фонд работает в четырех направлениях: адресная помощь семьям, системная помощь детским онкоотделениям, защита прав детей и профессиональное развитие медицинского персонала. За время работы фонда более 5500 семей получили адресную помощь.

* за исключением стоимости авторских прав Рея Далио и издательства КМ Букс, выпустившего украинский перевод книги

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Дата
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