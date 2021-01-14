Грипп атакует - впечатляющая статистика за неделю

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 234,6 на 100 тыс. населения. Фото: pixabay.com

В период с 4 по 10 января в Украине более 89 тыс. человек заболели гриппом и ОРВИ.

Это вдвое больше, чем за этот же период подтвержденных больных коронавирусом - 41 063 человек, обнародовали данные в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

"В течение отчетной недели ОРВИ заболели 89 133 человека, из них 35,5 процента - дети до 17 лет", - пишут в сообщении.

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По данным Минздрава, интенсивный показатель заболеваемости составляет 234,6 на 100 тыс. населения. Это на 51,4% меньше рассчитанного эпидемического порога для Украины.

В то же время против гриппа вакцинировали 2895 человек, а с начала эпидсезона прививки сделали 180 376 человек.

За последние сутки в Украине обнаружили 7925 новых больных коронавирусом. По состоянию на утро 14 января, имеем 1 138 764 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.