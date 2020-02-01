Грип наступает: на карантин закрыли еще 260 школ

Из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли школы в 9 областях Фото: Факты

В Днепропетровской области приостановили занятия в 260 школах и 676 классах из-за гриппа и ОРВИ.

Всего на карантин отправлено более 100 тыс. школьников, сообщают в Днепропетровской облгосадминистрации.

Наибольшее количество школ на карантине - в Кривом Роге, Покрове, Никополе и Желтых Водах.В области объявили эпидемию гриппа, поскольку за последнюю неделю количество больных возросло на 44%.

Из-за гриппа и ОРВИ на карантин закрыли школы в 18 областях: Днепропетровской, Закарпатской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Черкасской, Волынской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Ровенской Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Киеве.

Временно приостановили обучение в 9 школах в Мариуполе и Краматорске (Донецкая обл.) в Сумах и Лебедине, а также 4 районах Сумской обл. - 15 школ; в 13 школах в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах (Винницкая обл.), в 7 школах Камень-Каширского, Маневицкого, Луцкого и Гороховского районов (Волынская обл.), в 39 школах Ровенской обл.; в 51 классе 27 школ Запорожской области, из которых 23 школи - в Запорожье.

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В нескольких районах Киева на карантин отправили 13 классов.

В Бердянске Запорожской области закрыли на карантин все школы и детские сады. Из-за роста заболеваемости ОРВИ прекратили работу также десятки детских учреждений в Запорожье и области. Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины. Как отмечается, детские учреждения в Бердянске закрыты на карантин до 31 января из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Кроме того, вследствие роста заболевания вирусными инфекциями приостановлена ​​работа 51 класса в 27 школах области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.