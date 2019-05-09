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четверг, 09 мая 2019 19:36

Грицак получил звание Героя Украины

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Грицак получил звание Героя Украины
Председателю СБУ дали орден "Золотая Звезда". Фото: УНИАН

Президент Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василия Грицака звание Герой Украины.

Грицак получил орден "Золотая Звезда", сообщает УНИАН.

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

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"За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - объясняется, за что Грицаку присвоено звание Герой Украины.

Президент Петр Порошенко сменил заместителя председателя Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Порошенко уволил с этой должности Сергея Базюка. Причина увольнения не указана.

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