Грицак получил звание Героя Украины

Президент Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василия Грицака звание Герой Украины.
Грицак получил орден "Золотая Звезда", сообщает УНИАН.
Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.
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"За самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - объясняется, за что Грицаку присвоено звание Герой Украины.
Президент Петр Порошенко сменил заместителя председателя Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Порошенко уволил с этой должности Сергея Базюка. Причина увольнения не указана.
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