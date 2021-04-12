Гречка подорожает: как изменится цена продукта

В Украине гречка подорожает примерно на 15%. Фото: pixabay.com

В Украине до конца 2021 года гречка подорожает на 10-15%. По сравнению с сентябрем 2020 года ее стоимость выросла на 40-45%.

"В Украине продолжат дорожать крупы, в том числе и гречка. В частности, гречка по сравнению с сентябрем прошлого года выросла в цене на 40-45%. В этом году гречка, продолжит расти в цене. К концу 2021 она подорожает на 10- 15%", - сообщает глава Союза украинского крестьянства Иван Томич, пишет "ГолосUA".

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Также в стране продолжит дорожать сахар. Ключевой причиной подорожания является сокращение объемов производства.

По словам эксперта, в 2020 году украинские производители изготовили чуть более 1 млн т продукта. В то же время объемы потребления в стране составляют около 1,5 млн т.

Группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" могли безосновательно повысить оптово-отпускные цены на белый сахар из свеклы. Дело по признакам антиконкурентных согласованных действий относительно вероятного правонарушения открыл Антимонопольный комитет.