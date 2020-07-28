Гражданин РФ незаконно пересек границу, чтобы попросить в Украине убежища

Русский, который преследуется за политические и религиозные взгляды попросил убежища в Украине. Фото: Reuters

На Сумщине, неподалеку от пункта пропуска "Юнаковка", группа реагирования пограничников обнаружила гражданина России.

45-летний мужчина незаконно пересек границу в пешем порядке с территории Российской Федерации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины о признании его лицом, нуждается в дополнительной защите, как беженец", - говорится в сообщении.

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Во время беседы мужчина рассказал, что в России он преследуется за политические и религиозные взгляды, поэтому и не мог там больше оставаться.

После проведения определенных в таких случаях законодательством мер россиянина направили в органы Государственной миграционной службы Украины.

Страны ЕС утвердили только 10,2% заявлений на убежище от граждан Украины в прошлом году, в 2018 году этот показатель составил 17,3%. Количество заявлений о предоставлении убежища от украинских граждан в Шенгенской зоне уменьшилась на 5%. В 2019-м было подано 9505 заявлений, в 2018 году - 10 035 заявлений.