Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото

Чем жила Украина и мир - в еженедельной фотоподборке Gazeta.ua.

События в Украине

Автор: Укрінформ

В Киеве открыли 31 бронзовую минискульптурку проэкта "Шукай". Новая скульптурка посвящена киевской гривне. Скульптурка - это слиток в форме ромбовидного шестиугольника - как на логотипе Национального банка Украины.

В древние времена в Киеве гривны отливали из серебра, вес был 160 граммов. Этими деньгами пользовались в так называемый безмонетный период почти тысячу лет назад.

Примета скульптурки: "Меня потрешь - гривну сохранишь", пишут на странице проекту в Facebook.

Новая скульптурка установлена по адресу: ул. Владимирская, 2. На фасаде Национального музея истории Украины.

Автор: bbc.com_ukrainian

Правоохранители сопровождают задержанного ветерана АТО с добровольческого батальона "Айдар" Владимира Прохнича. 4 августа он с боевой гранатой прорвался в здание Кабинета министров. Переговоры с нападающим полиции помогал проводить Василий Олексюк, друг задержанного и волонтер. Именно благодаря ему мужчину и обезвредили.

Прохнич в зоне боевых действий был дважды ранен и имел черепно-мозговую травму. Награжден орденом "За мужество III степени". Суд избрал ему меру пресечения - будет под стражей до 27 сентября без права на залог.

Автор: GettyImages

Работники Запорожского автомобилестроительного завода собирают автомобиль Лада. Также там занимаются сборкой авто Renault. Процесс показали журналистам 4 августа. Завод находится в Запорожье. Мощности предприятия используются лишь на 15 процентов, по словам председателя правления ЗАЗа Николая Евдокименко.

-Даже при таких условиях за восемь месяцев этого года завод произвел более две тысячи легковых автомобилей, а в планах - приблизиться к десяти тысячам. Ежегодно увеличивать производство вдвое, - говорит Евдокименко.

Автор: GettyImages

Под посольством Беларуси в Киеве люди чествуют погибшего белорусского активиста Виталия Шишова. В Украину переехал в прошлом году. Основал организацию для помощи другим активистам в изгнании - "Белорусский дом в Украине". Его нашли повешенным 3 августа в одном из парков Киева. Вышел на пробежку и не вернулся. Есть подозрения, что к его убийству причастны спецслужбы.

Автор: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встречается с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Госдепе в Вашингтоне 5 августа. Кулеба поехал в США вместе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Глава государства Владимир Зеленский должен посетить США 30 августа.

События в мире

Автор: Reuters

Пассажиры прибывают на станцию Синагава в начале рабочего дня на фоне вспышки коронавирусной болезни в японском Токио 2 августа.

Автор: GettyImages

В немецком городе Бад-Ноенар-Арвайлер на площадке собирают автомобили, что были уничтожены во время наводнения на реке Ар. Далее машины утилизируют.

Вследствие разрушительного наводнения, что началось на западе Германии более двух недель назад из-за сильных дождей, погибли не менее 182 человек.

Автор: GettyImages

Во время лесных пожаров в Греции в одном из районов Афин загорелся дом. Из-за угрозы для жизни людей эвакуировали с острова Эвбея, расположенного неподалеку. 5-6 августа в стране зафиксировали 426 пожаров. Их тушили 246 пожарных.

К тушению присоединились и 100 украинских спасателей, которые прибыли 6 августа. Освободили от огня 2 села.

Автор: GettyImages

Папа Франциск проводит свою первую аудиенцию в Ватикане после операции 4 августа.

Папа вернулся к работе на полный рабочий день после операции на толстой кишке в прошлом месяце. На еженедельной аудиенции он призвал международное сообщество помочь ливанскому народу. Также нашел время, чтобы позировать для селфи и благословить детей.

Автор: GettyImages

Принц Ричард, герцог Глостерский и Биргит, герцогиня Глостер, посещают парад ко Дню основателя в Королевской больнице Челси. В мероприятии принимают участие все пенсионеры Челси. Событие происходит почти каждый год с тех пор, как в 1692-м открылась больница. Она также служит за дом престарелых нескольким сотням ветеранов британской армии.