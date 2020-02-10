"Говорят, что методы были агрессивны" - Дробович рассказал, что изменит в работе Института нацпамяти

Антон Дробович: Будем прилагать усилия для признания Голодомора геноцидом украинского народа на международной арене. Фото: Тарас Подолян

Осуществляя декоммунизацию, Украинский институт национальной памяти не только напоминает о необходимости выполнения закона, но и информирует, как это делать. Например, в какой музей можно отдать декоммунизованный памятник.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"Во время председательства Владимира Вьятровича институт проделал большую работу - выдали много книг, реализовали проектов. Но в обществе некоторые говорят, что его методы были агрессивны. Такое впечатление сложилось из-за нехватки коммуникации. Именно в этом должно быть основное изменение", - говорит Антон Дробович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свастика и серп с молотом являются вещами одного порядка - Дробович

По его словам, Институт будет продолжать противостоять историческим мифам и попыткам России использовать историю как инструмент влияния.

"Прилагать усилия для признания Голодомора геноцидом украинского народа на международной арене. В информационных мероприятий будем привлекать интеллектуальную элиту. Планируем завершить строительство архива УИНП. Там будут храниться все документы репрессивных органов. Продолжим строить музей Революции достоинства и мемориал Небесной сотни", - добавляет председатель УИНП.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.