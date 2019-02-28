Говерлу показали с высоты птичьего полета

На видео показаны горы Говерла и Петрос. Фото из открытых источников

Самую высокую украинскую гору Говерлу показали на видео с высоты птичьего полета. На кадрах также видно окрестности горы Петрос.

Видео сняла студия "Небо" из Луцка, пишет сообщество Клуб пеших туристов в Facebook.

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Европейский Союз выделит 1 млн 53 тыс. евро на восстановление астрономически-метеорологической обсерватории на горе Поп Иван в Карпатах. Об этом сообщила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.