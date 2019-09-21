Готовьтесь: ударят заморозки и шквальный ветер

Температура местами упадет до нуля.

22 и 23 сентября в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс служба Укргидрометцентра.

22 сентября на всей территории страны, кроме западных областей, ожидают порывы ветра 15-20 м/с. В Карпатах и на Луганщине прогнозируют сильные заморозки 0-3°.

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В понедельник, 23 сентября, на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3 °.

21 сентября в Украине будет солнечно и прохладно. Ночью возможны заморозки. На Житомирщине, Ровенщине и в восточной части Украины возможны дожди. Немного потеплеет 22 сентября, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Днем в субботу температура воздуха повысится скромно, +12 +15 градусов, на юге ожидается +14 +19 градусов. Дожди в субботу пройдут на Житомирщине, Ровенщине, в Днепропетровской области и в восточной части Украины. На остальной территории - без существенных осадков", - сообщила синоптик.