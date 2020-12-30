Готовится обмен пленными с ОРДЛО - омбудсмен

Денисова заявила, что готовится обмен пленными. Фото: Укринформ

Украина подготовила для обмена пленными с ОРДЛО список из 251 лиц, содержащихся на неподконтрольной части Донбасса.

Среди них есть как гражданские лица, так и военные и участники добровольческих формирований, в эфире телеканала "Украина 24" рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Среди них 34 военных, все остальные - гражданские граждане и с добробатов есть 4 человека. Эта цифра нами подтверждена, подтверждена СБУ из-за обращения граждан, из свидетелей, которые вернулись из плена", - рассказала Денисова.

Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

"Мы не знаем, живы они или нет. Надо искать", - отметила она.

Представители отдельных районов Донецкой области передали украинской стороне список на обмен из 103 человек.

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7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.