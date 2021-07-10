Госзаказ заблокирован. Спасает экспорт - в Укроборонпроме рассказали, как выживают

Укроборонпром создали в 2010 году, во время режима Виктора Януковича. Фото: novynarnia.com

Объемы производства предприятиями Укроборонпром превзошли плановые показатели почти на 5% по итогам шести месяцев 2021 года. Показатели также улучшились на 19,5%, если сравнивать с первой половиной 2020 года.

Об этом сообщил заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в Facebook.

Рассчитывают, что с 12 июля гособоронзаказа хотя бы частично разблокированы.

"В абсолютных цифрах - это 16,6 млрд грн или на 2,7 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ковидное полугодие 2021-го оказалось гораздо лучше ковидного полугодия 2020-го и это несмотря на то, что предприятие Концерна до сих пор не могут законтрактироваться в рамках гособоронзаказа-2021. Спасает экспорт", - прокомментировал Фоменко.

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По сравнению с результатами первого полугодия 2020 году объем производства, моедрнизации и ремонта ВВТ на предприятиях концерна выглядят так: авиатехника и оборудование на 44,6% больше - на сумму 7,8 млрд грн; высокоточного оружия и на 33,6% больше – 3,1 млрд грн; систем радиолокации, радиосвязи и спецприборов на 23,8% больше – 1,5 млрд грн; бронетанковой техники на 0,7% больше – 2,9 млрд грн.

Перевыполнили план первого полугодия 2021 года и предприятия военно-морской техники - на 18,6%.

"Характерно, что фактические показатели производства по всем направлениям превзошли плановые, что свидетельствует об эффективном планировании производственной деятельности Концерном. Надеюсь, уже с понедельника, 12 июля, ДОЗ-2021 будет хотя бы частично разблокирован и наши предприятия начнут контрактации", - подытожил Фоменко.

На следующей неделе Верховная Рада соберется на внеочередных заседаниях. Их может созвать президент Владимир Зеленский. Заседание 13 июля будет посвящено принятию закона о реформе Укроборонпрома. Укроборонпром создали в 2010 году, при режиме Виктора Януковича. Зеленский дал поручение, чтобы Укроборонпром в том виде, который создавался еще Саламатиным - бывший министр обороны при режиме Януковича, подозревается в государственной измене, - прекратил свое существование и была введена корпоративная культура управления.