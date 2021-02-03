Государство должно модернизировать дошкольное образование - эксперт

По новым правилам, если частные садики хотят продлить договор аренды помещения, они должны принимать участие в конкурсе на ProZorro

В МОН начали реформу дошкольного образования. В январе воспитателям повысили заработную плату, а также приняли новый базовый компонент дошкольного образования.

Важной частью реформ есть и налаживание частного и государственного партнерства. Какие именно шаги следует предпринять правительству, рассказал кандидат наук государственного управления и основатель частных детских садов "Страна детства" Андрей Буханевич.

По статистике, около 70% образовательных проектов закрылись из-за того, что не смогли оплатить высокую аренду. Особенно эта проблема обострилась в период карантина. Если дать частному сектору возможность арендовать коммунальные и государственные помещения по сниженной цене, а также гарантировать долгосрочную аренду без изменений условий сотрудничества, это будет большим шагом для развития образовательного бизнеса и увеличения количества мест для детей.

В образовательных учреждений есть проблемы и с продолжением имеющихся арендных договоров. По новым правилам, если частные садики хотят продлить договор аренды помещения, они должны принимать участие в конкурсе на ProZorro. По словам Буханевича, это избавит страну от большого количества дошкольных учреждений. Если любой другой бизнес захочет арендовать помещение детского сада, он будет конкурировать с ним через систему ProZorro. Конечно, детский сад не сможет предложить такую ​​же арендную плату как, например, ресторан или супермаркет. В таком случае детскому саду или группе придется съехать.

Необходимо дать частным дошкольным учреждениям возможность продолжать арендные договоры с минимальной бюрократической волокитой и без конкуренции в системе ProZorro. Например, если помещение находится на балансе Киевсовета, договор аренды на объект могут продолжать решением комиссии городского совета.

Буханевич отмечает: "Существует проблема, о которой вообще мало кто говорит - продолжительность договора аренды. Так, договор нужно обновлять каждые 3 года. А цикл обучения в дошкольном учреждении - 4 года. По новым законам это означает, что дети могут не доучиться в саду, ведь он будет вынужден отдать помещение новому арендатору". Поэтому стоит делать договора аренды минимум на 10-15 лет, с возможностью обновления на тех же условиях.

Еще одно решение, которое позволит бизнесу развиваться и обеспечит страну учебными местами, которых не хватает - это приватизация помещений. Главное условие - невозможность изменения целевого использования объекта. Например, если инвестор или учредитель хочет приватизировать помещения группы или здание детского сада, там всегда должно работать только дошкольное учреждение. Это будет большим шагом навстречу бизнесу, который раньше никто не делал.

Данные предложения уже нашли отклик среди предпринимателей и в Ассоциации частных заведений Украины. Также поддержал их и взял в работу председатель подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Владимир Воронов.

Напомним, что подкомитет по вопросам раннего развития и дошкольного образования был создан в 2019 году. Впервые за историю независимой Украины, раннее развитие детей стал приоритетной задачей для государства.