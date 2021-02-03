Государство должно модернизировать дошкольное образование - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Просмотров: 288
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
"Золотые" яйца и сахар: стоимость продуктов растет
Просмотров: 360
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Кто будет соперниками и союзниками Байдена
Просмотров: 180
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Просмотров: 441
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
Ситуация с правописанием свидетельствует о поражении Революции достоинства
1 Просмотров: 1539
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
"Отправлял жену, чтобы разделила с гостем ложе" - путешественник
Просмотров: 4554
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 378
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 207
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 819
Фото
Все фото
3
6
7
5
12
Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек
Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек
Сначала достал старшего, который шел на дно - полицейский вытянул семью с речки
Сначала достал старшего, который шел на дно - полицейский вытянул семью с речки
Сурок Тимка предсказал раннюю весну и посоветовал запастись выдержкой
Сурок Тимка предсказал раннюю весну и посоветовал запастись выдержкой
Как работают пункты по тестированию на Covid-19 на админгранице с Крымом - инфографика
Как работают пункты по тестированию на Covid-19 на админгранице с Крымом - инфографика
Тротуары засыпали кофейной гущей - как Львов спасается от гололеда
Тротуары засыпали кофейной гущей - как Львов спасается от гололеда
Видео
Все видео
Жена Павлика сравняла его с Пугачевой
Жена Павлика сравняла его с Пугачевой
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Gazeta.ua запускает проект на Youtube
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Солиста "Песняров" завернули на украинской границе
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Три колеса, вместо руля - рукоятка: создали первое в мире авто
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Эксперт рассказал, почему "Аталанта" взяла Коваленко
Просмотров: 918
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Сползаем к энергетической зависимости от РФ
Просмотров: 306
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3240
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 621
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1467
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
02 февраля 2021
Просмотров: 531
Таксист на Tesla
Із Костею ніколи не було нудно. 2014-го виграв Green Сard, але у Штати летіти відмовився. Після революції покинув універ і подався на війну. Ми не ...
среда, 03 февраля 2021 12:46

Государство должно модернизировать дошкольное образование - эксперт

  Комментировать
Государство должно модернизировать дошкольное образование - эксперт
По новым правилам, если частные садики хотят продлить договор аренды помещения, они должны принимать участие в конкурсе на ProZorro

В МОН начали реформу дошкольного образования. В январе воспитателям повысили заработную плату, а также приняли новый базовый компонент дошкольного образования.

Важной частью реформ есть и налаживание частного и государственного партнерства. Какие именно шаги следует предпринять правительству, рассказал кандидат наук государственного управления и основатель частных детских садов "Страна детства" Андрей Буханевич.

По статистике, около 70% образовательных проектов закрылись из-за того, что не смогли оплатить высокую аренду. Особенно эта проблема обострилась в период карантина. Если дать частному сектору возможность арендовать коммунальные и государственные помещения по сниженной цене, а также гарантировать долгосрочную аренду без изменений условий сотрудничества, это будет большим шагом для развития образовательного бизнеса и увеличения количества мест для детей.

В образовательных учреждений есть проблемы и с продолжением имеющихся арендных договоров. По новым правилам, если частные садики хотят продлить договор аренды помещения, они должны принимать участие в конкурсе на ProZorro. По словам Буханевича, это избавит страну от большого количества дошкольных учреждений. Если любой другой бизнес захочет арендовать помещение детского сада, он будет конкурировать с ним через систему ProZorro. Конечно, детский сад не сможет предложить такую ​​же арендную плату как, например, ресторан или супермаркет. В таком случае детскому саду или группе придется съехать.

Необходимо дать частным дошкольным учреждениям возможность продолжать арендные договоры с минимальной бюрократической волокитой и без конкуренции в системе ProZorro. Например, если помещение находится на балансе Киевсовета, договор аренды на объект могут продолжать решением комиссии городского совета.

Буханевич отмечает: "Существует проблема, о которой вообще мало кто говорит - продолжительность договора аренды. Так, договор нужно обновлять каждые 3 года. А цикл обучения в дошкольном учреждении - 4 года. По новым законам это означает, что дети могут не доучиться в саду, ведь он будет вынужден отдать помещение новому арендатору". Поэтому стоит делать договора аренды минимум на 10-15 лет, с возможностью обновления на тех же условиях.

Еще одно решение, которое позволит бизнесу развиваться и обеспечит страну учебными местами, которых не хватает - это приватизация помещений. Главное условие - невозможность изменения целевого использования объекта. Например, если инвестор или учредитель хочет приватизировать помещения группы или здание детского сада, там всегда должно работать только дошкольное учреждение. Это будет большим шагом навстречу бизнесу, который раньше никто не делал.

Данные предложения уже нашли отклик среди предпринимателей и в Ассоциации частных заведений Украины. Также поддержал их и взял в работу председатель подкомитета по вопросам раннего развития и дошкольного образования Владимир Воронов.

Напомним, что подкомитет по вопросам раннего развития и дошкольного образования был создан в 2019 году. Впервые за историю независимой Украины, раннее развитие детей стал приоритетной задачей для государства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Государство должно модернизировать дошкольное образование - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек

Самое читаемое
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 14283
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа
Рассказали, как правильно передавать показания счетчика газа 1 Просмотров: 9567
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
Какая самая красивая? Сестры Кардашьян щеголяют аппетитными формами в бикини
8
 Просмотров: 6543
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
Мисс Вселенная похвасталась соблазнительными формами в бикини
9
 Просмотров: 6282
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
18
 Просмотров: 5103
Общество
Жена Павлика сравняла его с Пугачевой
Жена Павлика сравняла его с Пугачевой
 Просмотров: 45
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний
 Просмотров: 9
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
Российская церковь в Украине отрицает Сочельник
 Просмотров: 297
Показывал половой орган прохожим: в Тернополе осудили эксгибициониста
Показывал половой орган прохожим: в Тернополе осудили эксгибициониста Просмотров: 135
Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек
Страшная пурга унесла жизни 4 тыс. человек
3
 Просмотров: 675
Больше всего комментируют
19
Зеленский закрыл телеканалы Newsone, 112 и Zik
4
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
2
"Украинцы привыкли все упрощать" - режиссер
Голосов: 55059
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть