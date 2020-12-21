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понедельник, 21 декабря 2020 14:46

Гостаможслужба сообщает о пробках на границе

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Гостаможслужба сообщает о пробках на границе
На границе с Румынией образовались очереди. Фото: ГНСУ

Очередь из 135 грузовиков на выезд из Украины образовалась перед пунктом пропуска "Порубное" в Черновицкой области.

Причиной стало увеличение транспорта и дополнительные карантинные мероприятия в Румынии, сообщает Буковинская таможня Гостаможслужбы на странице в Facebook.

Согласно сообщению, карантинное новшество ввели на румынской таможне "Сирет".

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"Буковинская таможня Гостаможслужбы информирует о накоплении на подъездном пути к МАПП Порубное - Сирет в направлении "выезд" с таможенной территории Украины транспортных средств коммерческого назначения. По состоянию на 21 декабря 2020 года перед украинско-румынской границей в очереди находится 135 грузовиков" , - написали в сообщении.

На хорватско-словенском границе образовались многокилометровые очереди автомобилей. 19 декабря в пункте пропуска "Брегана", по словам очевидцев, приходилось стоять в очереди по 15 ч., сообщает портал 24sata. Также значительные очереди наблюдались на границе Хорватии с Боснией и Герцеговиной, Сербией, а также на венгерско-сербской границе.

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Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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