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пятница, 18 июня 2021 16:41

Гороскоп: участятся судороги и отравления

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Гороскоп: участятся судороги и отравления
Берегитесь заболевания сальмонеллезом и дизентерией. Не употребляйте в пищу сырых продуктов. Фото: pixabay.com

18 июня едва хватит сил дождаться конца рабочего дня. Восстановить бодрость поможет оздоровительный массаж и бассейн. Побалуйте себя вкусненьким. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"От переутомления могут дрожать руки, - говорит астролог. - Чаще будут возникать судороги. Нервная система потребует поддержки. Начните курс упражнений для восстановления полноценной подвижности конечностей. Здоровым людям следует начать день с интенсивной гимнастики. Берегитесь сальмонеллеза и дизентерии. Не употребляйте в пищу сырых продуктов. Откажитесь от быстрых перекусов на бегу. Участятся отравления".

Овен

Будут возникать проблемы с памятью. Время от времени может беспокоить головная боль. Снижается работоспособность. Не засиживайтесь долго на работе. Прогуляйтесь вечером.

Телец

Будет беспокоить урчание в животе. Уделите внимание питанию. Не допускайте больших перерывов между приемами пищи. Позаботьтесь о совместимости продуктов.

Близнецы

Снизится острота зрения. Это временное явление. Чаще давайте глазам отдых. Не следует подбирать очки.

Рак

Будет мешать ощущение тяжести в голове. Интеллектуальная деятельность будет мало результативной. Стимулируйте мозговое кровоснабжение.

Лев

Обострится обоняние. Резкие запахи вы не будете выносить. Зато эффект может дать ароматерапия. Попробуйте ее.

Дева

Травмированные суставы вновь напомнят о себе. Неловкое движение может вызвать повторное повреждение. Берегите себя.

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Весы

Тело потребует дополнительного увлажнения. Принимайте ванну. Используйте увлажняющие кремы. Пейте чистую воду.

Скорпион

Резко повышается кровяное давление. Есть опасность носового кровотечения. Плохо будут чувствовать себя женщины в критические дни.

Стрелец

Возможны перебои в работе сердца. Прислушайтесь к самочувствию. По возможности создайте комфортные условия для работы. Избегайте стрессов.

Козерог

Не желательно проводить операции. Особенно на горле. Могут возникать осложнения как в процессе, так и в период реабилитации.

Водолей

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Утром трудно будет встать с кровати. Откажитесь от дополнительной работы. Сил на нее может не хватить.

Рыбы

Внимательно изучайте взаимодействие лекарственных препаратов. Узнайте о возможных побочных эффектах. Не занимайтесь самолечением. Вы навредите себе.

Неделя с 14 по 20 июня будет наполнена приятными впечатлениями. Сезон затмений проходит. Наступает период расцвета и больших возможностей.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
18
июня

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