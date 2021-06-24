Гороскоп: почему последняя пятница июня такая особенная

Отложите поход к стоматологу. Его работа вас не удовлетворит. Фото: pixabay.com

25 июня не отказывайтесь от сложных профессиональных задач. Их решение принесет хороший заработок. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Ничто не будет даваться легко в этот день, - говорит астролог. - Только настойчивость и последовательность принесут хорошие плоды. Не стоит доверять своей интуиции. Лучше продумывайте и просчитывайте каждый шаг. Последняя пятница июня - особое время. Отношения с любимыми дошли до определенного предела. Следует принимать решение о женитьбе или отказываться от дальнейших отношений. День больше подходит для разрушения старых сооружений, чем для внедрения новых идей. Не пора идти к руководству с новыми инициативами. Отложите поход к стоматологу. Его работа вас не удовлетворит".

Овен

Вы будете говорить с любимыми на разных языках. Чтобы объясниться, понадобиться хороший посредник.

Телец

Неприятные привычки любимых этого дня будут раздражать особенно сильно. Не портите себе и им настроения утром. Дождитесь вечера. Разговор будет более продуктивной.

Близнецы

Переезжать жить к любимым не стоит. Вскоре после переезда отношения между вами и партнерами станут более прохладными.

Рак

Займитесь юридическим оформлением имущественных бумаг. Входите в права владения наследством. Время приобрести гараж.

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Лев

Не будьте слишком самоуверенными. Цените существующие отношения. Об их потере вы будете жалеть.

Дева

Вложенные в новые проекты деньги принесут хорошие доходы. Заручитесь финансовой поддержкой влиятельных людей. Более эффективно будет работаться вечером.

Весы

Берегитесь фанатично преданных вам людей. Они могут не оставить вам времени для занятий собственными делами.

Скорпион

Ваше сдержанное молчание партнеры расценят неправильно. Четко выражайте свои мысли и идеи.

Стрелец

Ждите гостей после обеда. Принесенные ими новости поразят вас. На некоторое время забудутся домашние проблемы.

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Козерог

Понадобятся немалые усилия для удержания положительного финансового баланса. На крупные покупки средств не хватает.

Водолей

Неожиданно для себя вы откроете в своих партнерах новые черты. Радикально менять отношение к ним глупо. Все мы не святые.

Рыбы

Вы не будете узнавать давно знакомых вам людей. Они будут проявлять худшие черты своего характера. Промолчите. Не пытайтесь достучаться до их совести.

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