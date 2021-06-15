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Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь

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Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
В воскресенье стоит побыть дома. Уделите внимание семье. Фото: pixabay.com

Выходные 19-20 июня окажутся богатыми на сюрпризы. Вам будет везти. Уверенно двигайтесь к своей цели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Суббота будет способствовать интеллектуальному труду, - говорит астролог. - Так что можно часть выходных посвятить работе над макетами, проэктам и сценариями. Лучше всего провести свободное время в клубах и кружках. Общение с единомышленниками станет настоящим отдыхом для души. В дверь Овнов, Раков, Львов и Водолеев постучат богатство и любовь. В воскресенье стоит побыть дома. Уделите внимание семье. Будьте осторожны при работе с огнеопасными веществами. Предупреждайте несчастные случаи".

Овен

Не скупитесь. Отзовитесь по просьбе людей о финансовой помощи. В противном случае не избежать материальных потерь.

Телец

Преодолеть финансовые трудности пока не удастся. Не ищите заработка на выходные. Просто отдохните. Более удачной для совершения покупок будет суббота.

Близнецы

Могут возникать проблемы с распределением существующих средств. Предварительные расчеты не оправдаются. Жизнь будет вносить свои коррективы. Учтите это.

Рак

Дефицита средств не будет ощущаться. В субботу можно рассчитывать на прибыль. Купленные в этот день товары будут служить долго.

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Лев

Существенных ограничений в деньгах не будет. Свободно планируйте свой отдых. Отложите некоторую сумму на ремонт техники.

Дева

Берегите свои вещи от повреждения. На приобретение новых средств не будет. Увеличатся расходы на нужды семьи.

Весы

Ваш кошелек полупустой. Придется выбирать между необходимым и желательным. Элитный отдых можно будет позволить себе чуть позже.

Скорпион

Приятных новостей не ожидается. Финансовое положение подальше усложняется. Подумайте над предупреждением большого оттока денег в ближайшие пару недель.

Стрелец

В воскресенье постарайтесь не тратить денег. Повезет с покупками в субботу. Возможны непредвиденные прибыли.

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Козерог

Избегайте финансовых авантюр. Вашими деньгами могут воспользоваться другие. Не стоит участвовать в розыгрышах и аукционах. Вам не повезет.

Водолей

Не придется искать спонсорской поддержки. В вашем распоряжении будет достаточное количество денег. Отложите решение проблемных финансовых вопросов до понедельника.

Рыбы

Проблема финансового обеспечения жизни будет стоять остро. Ищите бюджетные формы отдыха. Не берите на себя дополнительных затрат.

В течение недели с 14 по 20 июня наступает период расцвета и больших возможностей.

Автор: Gazeta.ua
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