Гороскоп на выходные: с кем и как провести удивительную субботу августа

Позвольте себе расслабиться в эти выходные. Поваляйтесь в постели с интересной книжкой. Фото: pixabay.com

14 августа стоит затевать недалекие поездки, походы, встречи с друзьями. Однако все это должно быть хорошо спланировано. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Экспромты не пройдут, - говорит астролог. – Будут случаться одна накладка за другой. В конце вместо приятных впечатлений вы получите ощущение усталости и зря потраченного времени. Звезды способствуют продуктивному мышлению. Поэтому находите время для занятий интеллектуальным трудом. Позвольте себе расслабиться в эти выходные. Поваляйтесь в постели с интересной книжкой. Подышите свежим воздухом где-то на природе недалеко от дома. Удивительную субботу августа проведите с любимыми. Устройте ужин на двоих, потанцуйте под любимую музыку".

Овен

Заниматься решением финансовых вопросов не время. Отложите эти заботы до понедельника. Основные покупки сделайте в воскресенье после обеда.

Телец

Приятных неожиданностей не будет. Пополнение бюджета произойдет лишь за счет основного источника заработка. Большинство средств будет поглощать семья.

Близнецы

Не отказывайтесь от участия в корпоративной вечеринке или в акции. Вас ждут выигрыше. Сделайте приятные подарки родным.

Рак

Недельные расходы превысили ваши резервные возможности. Выходные проведите в экономном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на август: кого ждет самый прибыльный месяц

Лев

Необходимые покупки делайте по возможности после захода солнца. Днем сведите расходы к минимуму. Не забывайте свои вещи в людных местах.

Дева

В вашем распоряжении небольшие суммы. Но их хватает на покрытие необходимых расходов.

Весы

Прихоти старших членов семьи могут обойтись слишком дорого. Не стремитесь угодить во всем близким людям. Думайте о завтрашнем дне.

Скорпион

Вы будете чувствовать себя неуверенно без достаточной суммы в кошельке. Вскоре ситуация изменится к лучшему. А пока отдохните дома.

Стрелец

Финансовых проблем не будет. В воскресенье можно надеяться и на материальную поддержку со стороны родственников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть

Козерог

Для свободной планировки отдыха денег мало. Могут напомнить о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними.

Водолей

Обходите казино и игровые салоны. Деньги и так быстро будут таять в кармане. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы.

Рыбы

Количество средств будет резко ограничено. Позаботьтесь о разумном их распределение. Тратьте деньги прежде всего на решение домашних проблем.

Гороскоп на неделю впечатляет. Его должен прочитать каждый.