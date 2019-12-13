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суббота, 14 декабря 2019 07:00

Гороскоп на выходные: почему не стоит стричь волосы

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Гороскоп на выходные: почему не стоит стричь волосы
Это период сентиментальных историй. Человеческие сердца будут чувствительными, а поступки - благородными. Фото: astrozodiac.net

Суббота 14 декабря - день изобретателей. Беритесь за решение сложных конструктивных задач. Будете находить оригинальные технические решения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это период сентиментальных историй. Человеческие сердца будут чувствительными, а поступки - благородными, - говорит астролог. - Не стоит идти в парикмахерскую, а также шить себе одежду. Парикмахеры и портных не будут прислушиваться к желаниям клиента. Их работой в эти выходные останетесь не довольны. Цвет купленных предметов интерьера окажется неудачным. Относитесь осторожно к чужим вещам. В воскресенье двигайтесь медленно. Падение может привести к серьезным травмам".

Овен

Спокойно и слаженно будет вестись в вашей семье. Одиноким не стоит проводить выходные дома. Вами начнут интересоваться представители противоположного пола.

Телец

Намеченные покупки лучше сделать утром в субботу. Бодрствуйте в магазинах и на рынке. Вы можете дважды оплатить за товар. Не затевайте за ужином дискуссию на политическую тему.

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Близнецы

Устройте себе отдых по своему вкусу. Денег хватит. Великодушно учитывайте чужие слабости. Не стоит заниматься перевоспитанием окружающих. Тогда не придется проводить выходные в одиночестве.

Рак

Работа в выходные большой прибыли не принесет. И потребности в ней не будет. Ваши финансовые дела шли неплохо в течение недели. Отдохните. Удалите мусор из дома.

Лев

Желательно не ходить по магазинам без определенной цели. Деньги быстро тают, а приобретенные мелочи не будут по-настоящему полезными. Не выясняйте отношений в выходные. Между вами и любимыми может вырасти стена непонимания.

Дева

Вам не будет везти на выигрыш. Не тратьте время на попытки пополнить свой кошелек. Выходные лучше всего подойдут для планирования бюджета на месяц вперед. Приглашайте гостей. Не ссорьтесь с пожилыми родственниками.

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Весы

Нехватка денег не позволит свободно планировать отдых. Но отказывать себе в маленьких удовольствиях не следует. Все же карман не будут пустыми. Последние романтические приключения оставили неприятное воспоминание. Не ограничивайте своего общения. Друзья радостно поддержат вас.

Скорпион

Убытки принесут детские шалости. Через имущественные споры может пострадать ваш кошелек. Не будьте мелочными. Партнеры будут ждать от вас конкретных действий и решений.

Стрелец

Кое в чем придется себе отказать. Заработанных денег хватит только на необходимое. Однако окружающие будут охотно помогать вам. Веселье и шутки быстро утомят. Время побыть в одиночестве. Найдите себе уютный уголок для занятий любимыми делами.

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Козерог

Критической нехватки средств не будет ощущаться. Если необходимо, предоставьте финансовую помощь близким. Эти деньги к вам скоро вернутся. Любимые будут постоянно чем-то заняты. Вам придется проявить фантазию, чтобы пригласить их на прогулку.

Водолей

Поездка на отдых в собственном авто обойдется дорого. Позвольте себе пропустить званый вечер или элитную тусовку. Вы сойдете с ума от скуки. Больше времени проведите с любимыми.

Рыбы

Отложите решение имущественных вопросов до понедельника. В эти дни вы можете не заметить ошибки в расчетах. Будет много советников. Они будут обучать вас тонкостям семейной жизни. Не позволяйте себе разрушить давно налажены отношения. Это будет неустранимая ошибка.

В 2020 году погода не раз удивит украинцев. Астролог объяснила, почему будем иметь неурожайный год.

Автор: Gazeta.ua
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