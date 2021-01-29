Гороскоп на выходные: кто станет богаче и счастливее

Богаче и счастливее станут Девы, Скорпионы и Рыбы. Фото: pixabay.com

30-31 января не стоит пытаться догнать все, что не успели в рабочие дни. Дайте себе время на отдых. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Сделайте паузу в работе, - говорит астрологиня. - Особенно если речь идет о торговле или преподавании. Избегайте участия в азартных играх. За несколько часов в эти дни можно потерять все свои сбережения. Не следует выбирать экстремальные виды спорта как форму отдыха. Возрастает опасность травмирования. Остерегайтесь пищевых отравлений. Богаче и счастливее станут Девы, Скорпионы и Рыбы".

Овен

Вовремя проводите ремонт сантехники. Не оставляйте без присмотра работающие стиральные машины. Проверяйте краны перед выходом из дома. Возможны убытки из-за бытовых аварий.

Телец

Скромные доходы на прошлой неделе заставят вас экономить в выходные. Ограничьте свои расходы до необходимого минимума. Существенной прибыли в ближайшее время не предвидится.

Близнецы

Денег в кармане достаточно. Подождите с приобретением аксессуаров для обновления интерьера. Удовлетворите свой познавательный интерес. Покупайте книги. Отправляйтесь на экскурсию.

Рак

Не пора нанимать рабочих. Это будут выброшенные на ветер деньги. А вы и без того будете чувствовать ограничения в финансах.

Лев

Старайтесь не выходить за рамки своих финансовых возможностей. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Обстоятельства будут диктовать свои условия.

Дева

Звезды будут способствовать реализации ваших планов. Даже при наличии финансового дефицита вы сможете приобрести все необходимое.

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Весы

Прихода заработанных денег придется еще немного подождать. Ограничьте свои расходы списком необходимых товаров. Освободите свой дом от лишних вещей.

Скорпион

На вас будет валиться много работы. Но и финансовый выигрыш будет хороший. Не позволяйте себе лениться.

Стрелец

Заработанного не хватит на покрытие потребностей вашей семьи. Используйте возможность поправить свои дела. Поработайте в выходные. Это поможет легко дожить до зарплаты.

Козерог

Проводите операции купли-продажи без участия посредников. Их услуги будут стоить слишком дорого. Остерегайтесь мошенничества.

Водолей

Тратить деньги на развлечения не разумно. Они понадобятся для более важных дел. Затерянные на днях вещи не вернутся к вам.

Рыбы

Достаточное материальное обеспечение позволит выбирать отдых на свой вкус. Не жалейте денег на поддержание здоровья.

Кому стоит налегать на зелень, чтобы улучшить самочувствие.