Гороскоп на выходные: кому звезды пророчат высокие заработки

Будем иметь Новолуние. Растет внутренняя тревожности. Активизируются страхи. Фото: pixabay.com

13 марта одиноким не стоит искать свою пару. Завязаны в этот период отношения - бесперспективны. Хотя и могут вызвать всплеск страсти. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Будем иметь Новолуние, - говорит астрологиня. - Растет внутренняя тревожности. Активизируются страхи. Обостряются хронические болезни. Особенно внимательно нужно относиться к выбору продуктов питания. Увеличится количество пищевых отравлений. Двигайтесь осторожно. Избегайте травм. Бодрствуйте у огня и при работе с острыми предметами. Высокие заработки звезды пророчат Овнам, Весам и Рыбам".

Овен

Вы можете позволить себе быть щедрыми. Возьмите на себя финансирование семейного отдыха. Приобретение средств связи лучше отложить.

Телец

Финансовые ограничения заставят вас изменить планы на выходные. Разделите расходы с друзьями. Вместе организовать вечеринку легче.

Близнецы

Коммерческая деятельность не будет успешной. Заметно повлиять на существующее положение дел будет проблематично. Не пользуйтесь кредитными карточками.

Рак

Карман будет оставаться полупустой. Отправляться в дальний путь не следует. Средств на поездку не хватит.

Лев

Финансовая ситуация будет оставаться сложной. Покупайте только необходимое. На постороннюю поддержку не следует рассчитывать.

Дева

В субботу может появиться шанс заработать некоторую сумму. Воспользуйтесь случаем поправить свое материальное положение. Деньги понадобятся вам уже в воскресенье.

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Весы

Операции купли-продажи пройдут удачно. Вам будет везти на выгодные предложения. Обновите свой гардероб в субботу. Должники могут вернуть вам деньги.

Скорпион

Причиной лишних расходов станет собственная неосмотрительность. Купленные вещи не удовлетворят вас своим качеством. Ложные расчеты принесут убытки.

Стрелец

Внешние обстоятельства заставят вас опорожнить свой кошелек. Не трогайте отложенных в запас денег. Впереди сложный финансовый период.

Козерог

Придется сдерживать свои желания. Доходов едва хватает на жизнь. Еще кто-то из знакомых или соседей по неосторожности может повлечь убытки.

Водолей

Вас ждут прибыли в виде подарков. О деньгах можете не беспокоиться. Близкие с радостью возьмут на себя все расходы.

Рыбы

Ограничения в финансы не будут ощущаться. Денег хватит на запланированный отдых. Не берите работу на выходные. Заметной прибыли не будет.

Астрологиня дала прогноз на март. Этот гороскоп никого не оставит равнодушным.