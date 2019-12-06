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Гороскоп на выходные: кому ждать чуда

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Гороскоп на выходные: кому ждать чуда
Душа будет стремиться к эстетическому наслаждению. Фото: astrozodiac.net

Субботнее утро желательно посвятить наведению порядка в доме. Не переедайте. Посетите баню или сауну. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Вечером этого дня отдыхайте, - говорит астролог. - Избегайте конфликтов. Они могут возникнуть в субботу по малейшему поводу. Вторая половина дня в воскресенье лучше всего подойдет для планирования важных дел на четыре недели вперед. Душа будет стремиться к эстетическому наслаждению. Посещение театрального представления, выставки, концерта или просто просмотр любимого кино - лучшая форма отдыха в эти дни. На чудо могут рассчитывать Тельцы, Стрельцы и Водолеи. Вскоре ваша жизнь изменится к лучшему".

Овен

Финансовая ситуация будет оставаться сложной. Покупайте только необходимое. На постороннюю поддержку не следует рассчитывать.

Телец

Операции купли-продажи пройдут удачно. Вам будет везти на выгодные предложения. Должники могут вернуть вам деньги.

Близнецы

Неделя была не очень щедрой на прибыль. Возникнет необходимость отдать часть средств кому-то из близких. Поэтому на выходные не следует планировать больших расходов.

Рак

В субботу используйте возможность пополнить свой кошелек. Ожидается хорошая прибыль. Воскресенье проведите с детьми. Не приглашайте гостей.

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Лев

Не берите на себя ответственность за чужие долги. Помните, что очередное поступление средств задержится. Ваша экономика может пострадать из-за чрезмерного доверия к людям.

Дева

В распоряжении ограничена сумма. Могут поступать небольшие деньги из альтернативных источников доходов. Неблагоприятное время для осуществления крупных покупок.

Весы

Деньги не будут держаться в кармане. Оформление имущественных поручений отложите. Не подписывайте важных финансовых бумаг. Вас обманут.

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Скорпион

Придется сдерживать свои желания. Заработков едва хватает на жизнь. Еще кто-то из родственников может обратиться к вам за финансовой помощью.

Стрелец

Вы можете позволить себе быть щедрыми. Возьмите на себя финансирование семейного отдыха. Приобретенные в эти дни средства связи будут работать со сбоями.

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Козерог

Отложите рассмотрение финансовых проблем. Они будут решаться не в вашу пользу. Контролируйте расходы. Не обращайтесь к сбережениям без крайней необходимости.

Водолей

Ограничения в финансы не будет ощущаться. Денег хватит на запланированный отдых. Не берите работу на выходные. Заметной прибыли не будет.

Рыбы

Заработки поступят только в форме подарков. Лишних денег не будет. Не отправляйтесь в путешествие. Вы вернетесь с пустым кошельком.

Новый экономический кризис наступит в период с 15 мая по 13 сентября. Астролог предупредила, как к нему подготовиться.

Автор: Gazeta.ua
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