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Гороскоп на выходные: кого ждут приключения и победы

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Гороскоп на выходные: кого ждут приключения и победы
Наиболее удачным будет семейный отдых. Уделите внимание старшим членам семьи. Фото: pixabay.com

27-28 ноября не ждите, что все будет удаваться легко. Если хотите чего-то добиться, придется недосыпать и работать вдвое больше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"На днях настроение будет меняться в соответствии с погодой, – говорит астролог. – Поэтому не беспокойтесь по поводу резких эмоциональных реакций некоторых из близких. Просто переждите. Наиболее удачным будет семейный отдых. Позвольте себе никуда не торопиться. Уделите внимание старшим членам семьи. Избегайте ссор. Особенно по идеологическим вопросам. Отложите на следующую неделю посещение косметолога. Покупку новых вещей лучше планировать на воскресенье. Приключения ждут Стрельцов и Овнов, Львов и Скорпионов. Победы – на Козерогов, Весов и Дев".

Овен

Обещанной прибыли не будет. Откажитесь от некоторых расходов. Одалживать людям деньги не стоит. Вернуть их будет непросто.

Телец

Старайтесь не выходить за рамки своих возможностей. Не берите на себя спонсорские обязанности. Обстоятельства будут диктовать свои условия.

Близнецы

Возможности осуществить грандиозные планы не будет. Однако несколько мелких удач будут способствовать хорошему настроению. В воскресенье вечером ждите приятного подарка.

Рак

Используйте возможность заработать даже во время отдыха. Фортуна в эти дни на вашей стороне. Только не стоит покупать одежду.

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Лев

Ожидаются неожиданно большие убытки. Не уезжайте вдали от дома на выходные. Не участвуйте в азартных играх.

Дева

В вашем распоряжении нет больших сумм. Однако и ощущения ограниченности в финансах тоже не будет. В целом начнут удачно сочетаться возможности и потребности.

Весы

Сведите затраты к минимуму. Удачных покупок не будет. Приобретенная техника будет иметь скрытые изъяны.

Скорпион

Прихода заработанных денег придется еще немного подождать. Ограничь свои расходы списком необходимых товаров.

Стрелец

Вы дойдете до выходных с положительным финансовым балансом. Не исключайте возможность немного заработать и в эти дни.

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Козерог

Денежных поступлений не будет. Позаботьтесь об улучшении жилищных условий. Обновите интерьер собственного дома. Избавьтесь от лишнего хлама.

Водолей

Обстоятельства будут способствовать реализации ваших планов. Даже при наличии финансового дефицита вы сможете приобрести все необходимое.

Рыбы

Деньги будут водиться в кармане. Но от некоторых планов придется отказаться. В вашей помощи будут нуждаться родные.

Синоптики рассказали, чем удивит украинцев погода на Рождество.

Автор: Gazeta.ua
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