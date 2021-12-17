Гороскоп на выходные: кого ждет большой успех

Не стоит вынашивать грандиозные планы. Работа будет малоэффективна. Фото: pixabay.com

18-19 декабря в вашем сердце неожиданно вспыхнет влюбленность. Будьте осторожны. Новые отношения не продлятся долго. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет полнолуние, – говорит астролог. – Несмотря на выходные, настроение граждан не будет приподнятым. Забот будет хватать. Люди будут склоняться к политическим спорам. Финансовый дефицит острее будет ощущаться в эти дни. Многие будут работать, несмотря на выходные. Не стоит вынашивать грандиозные планы. Работа будет малоэффективна, зато сможет отвлечь от неприятных размышлений. Большой успех ожидает Овнов, Скорпионов, Козерогов и Рыб".

Овен

Денег будет хватать для обеспечения семьи в эти выходные. Следите за детьми. Их проделки обернутся в убытки.

Телец

Финансовый вопрос будет стоять остро. Дефицит средств заставит вас искать заработки даже по выходным. Оставьте время и для отдыха.

Близнецы

Наличие финансового запаса позволит вам чувствовать себя уверенно. Во время путешествия вас будут ожидать непредвиденные расходы. Будьте готовы к этому.

Рак

Не жалейте денег на укрепление здоровья. Дети и семья не будут нуждаться в срочных инвестициях с вашей стороны.

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Лев

Придется выбирать между желаемым и необходимым. Не допускайте больших расходов в эти дни. Поход по магазинам планируйте на вторую половину следующей недели.

Дева

Неделя порадовала хорошими результатами. Проблем с деньгами в эти дни не будет. Сдерживайте в себе азарт покупателя. Есть риск отдать большие деньги за товар сомнительного качества.

Весы

Старайтесь не переоценивать свои возможности. Рассчитайте расходы до середины апреля. Знакомые не смогут оказать вам материальную поддержку.

Скорпион

Продолжается прибыльный период. Отдохните с удовольствием. Можно совершить давно запланированную покупку. В воскресенье берегитесь воровства. Следите за кошельком.

Стрелец

Вы можете избавиться от значительной суммы по опрометчивости. Выбирайте недорогие формы отдыха. Сократите список расходов.

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Козерог

В вашем распоряжении достаточно денег. Имейте резервную сумму для обеспечения романтических идей на уик-энд.

Водолей

Ожидаемые деньги поступят только на следующей неделе. Отложите поход в ресторан. Будьте экономными. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Рыбы

Неделя показалась урожайной. Дефицита денежных средств не будет. Однако в большинстве случаев вам придется обеспечивать деньгами окружающих, чем собственные нужды.

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