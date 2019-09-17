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Гороскоп на выходные: каким знакам лучше остаться дома

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Гороскоп на выходные: каким знакам лучше остаться дома
Отдохните на природе. Побудьте в группе приятных людей. Фото: golos.ua

21 и 22 сентября можно дать волю фантазии и провести выходные необычным способом. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Основной темой этих выходных будут политические события в стране, - рассказывает астролог. - Однако не следует портить себе отдых. Все равно споры не будут конструктивными. Отдохните на природе. Побудьте в группе приятных людей. Эти дни подарят взрослым немного детства. Бодрствуйте у костра. Остерегайтесь ожогов".

По словам астролога, в выходные лучше остаться дома Тельцам, Ракам и Козерогам. В дороге случаться немало неприятностей.

Овен

Зарплату задержат. Придется воспользоваться сбережениями. Не покупайте бытовой техники. Цена не будет соответствовать качеству.

Телец

Торговля пойдет вяло. Имейте денежный запас для осуществления непредвиденных расходов. Вы можете ошибаться в своих оценках действий партнеров. Не спешите осуждать их. Сначала разберитесь в сложившейся ситуации.

Близнецы

Не отправляйтесь на заработки. Доброго прибыли не будет. Позаботьтесь о материальной поддержке старших членов семьи. Подавайте нуждающимся.

Рак

В вашем распоряжении достаточно денег. Но большинство из них может разойтись на развлечения и вечеринки. Храните умеренность. Не выходите за рамки своих возможностей. Рискуете наговорить лишнего дорогому человеку. Лучше промолчать. Не делайте больно любимым.

Лев

Следите за своими деньгами. Возможны значительные потери из-за халатности. Не участвуйте в азартных играх. Выигрыша не будет.

Дева

Удачных покупок в эти дни сделать не удастся. Не отправляйтесь на отдых в собственном авто. Дорога будет стоить дорого. Ухудшится сон. Принимайте теплую ванну вечером. Начните курс массажа.

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Весы

Откажитесь от участия в авантюрных финансовых проектах. Экономьте часть прибыли. Вас утомит длительное общение с партнером. Назначьте короткую встречу. Займитесь домашними делами.

Скорпион

Не назначайте деловой встречи на выходные. Финансовые вопросы не сдвинутся с места. Организуйте приятный отдых для всей семьи. Недостаток денег компенсируйте фантазией.

Стрелец

Часть выходных можно посвятить работе. За сверхурочную работу хорошо заплатят. Избавьтесь задолженностей. Вкладывайте средства в благоустройство жилья.

Козерог

Не теряйте оптимистического настроения из-за нехватки средств. Друзья и родственники всегда будут готовы поддержать вас материально. Не налегайте на сладости. Придерживайтесь диеты.

Водолей

На элитный отдых денег не хватит. Организуйте для близких маленькое семейное торжество. Будьте щедрыми на сюрпризы.

Рыбы

Новых денежных поступлений не предвидится. Рассчитайте на средства, которые есть в кармане. Новые знакомства могут иметь романтическое продолжение.

Неделя с 16 по 22 сентября будет спокойной. Астролог рассказала, кому она принесет славу и деньги.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
21
сентября

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