Гороскоп на выходные: какие неожиданности приготовит лето напоследок

Лето напоследок порадует неожиданностями. Кто-то встретит свою любовь, кому-то предложат повышение на работе. Фото: pixabay.com

29-30 августа будет ломаться техника и теряться вещи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Особенно сложной окажется субботу, - говорит астролог. – Не стоит занимайтесь решением профессиональных проблем, идти в парикмахерскую и шить себе одежду. Посетите давних приятелей. Лето напоследок порадует неожиданностями. Кто-то встретит свою любовь, кому-то предложат повышение на работе. Некоторые получат наконец то, на что давно надеются. Откажитесь от участия в азартных играх. Рискуете потерять большую сумму. Следите за рулем. Продолжается аварийно опасный период".

Овен

Будет ощущаться нехватка средств. Но обновить интерьер дома можно и за небольшие деньги. Придется применить больше фантазии.

Телец

В вашем распоряжении мало денег. Разделите расходы со всеми членами семьи. Вместе выйти из положения будет гораздо легче.

Близнецы

Продолжается трудный период. Количество наличных ограничено. Не выставляйте свои вещи на продажу. Выгодных предложений не будет.

Рак

Ваша платежеспособность останется невысокой. Часть финансовых проблем удастся решить в субботу.

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Лев

Вам не удастся выиграть в азартных играх. Однако всегда найдется финансовая поддержка. Не переживайте из-за нехватки средств.

Дева

Возрастает нагрузка на ваш кошелек. Расходы превысят заработанную за неделю сумму. Не стоит без дела бродить по магазинам.

Весы

Кое в чем придется себе отказать. Заработанных денег хватит только на необходимое. Однако окружающие охотно будут помогать вам.

Скорпион

Устройте себе отдых по своему вкусу. Денег хватит. Используйте шанс заработать дополнительную копейку.

Стрелец

Финансовая удача будет приходить к вам вечером. Учитывайте это. Делайте ставки и осуществляйте покупки после захода солнца.

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Козерог

Убытки принесут детские шалости. Через имущественные споры может пострадать ваш кошелек. Не будьте мелочными.

Водолей

В вашем распоряжении мало денег. В субботу удачных покупок не будет. Лучше вестись дела будут в воскресенье.

Рыбы

Денежные переводы задержатся. Прибыли могут поступать в виде презентов. Не проводите переговоров по финансовым вопросам в выходные.

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