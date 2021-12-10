Гороскоп на выходные: как изменить свою жизнь к лучшему за 3 недели до Нового года

Ищите работу и соглашайтесь на новую должность. Фото: pixabay.com

11-12 декабря привести дела в порядок будет непросто. Настроение будет изменяться в соответствии с погодой. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Лучше не проводить выходные в большой компании, – говорит астролог. – Следует оставаться дома или посетить близких друзей. Уделите внимание старшим членам семьи. Откажитесь от алкоголя. Избегайте ссор. Особенно по идеологическим вопросам. Удерживайте свое желание отправиться на поиски приключений. За 3 недели до Нового года Тельцы и Скорпионы, Весы и Козероги имеют шанс изменить свою жизнь к лучшему. Решитесь и пригласите на свидание того, кто вам нравится. Ищите работу и соглашайтесь на новую должность".

Овен

Не путайте щедрость с расточительностью. Есть риск избавиться от большой суммы в рекордно короткие сроки.

Телец

Ваши финансовые возможности ограничены. Однако на необходимые покупки средств будет хватать. Участвовать в лотерее не следует. Выигрыша не будет.

Близнецы

Повода для тревог не будет. Финансовые проблемы будут понемногу отступать. Смело реализуйте свои планы.

Рак

Ваш бюджет в выходные пополнится. Экономить не придется. Позвольте себе устроить настоящий праздник.

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Лев

Ожидается большой отток денег. Контролируйте этот процесс. Не допускайте хаотических издержек. Держите некоторую сумму на непредвиденные расходы.

Дева

Заработанные деньги поступят в срок. Финансовая ситуация продолжает стабилизироваться. Позаботьтесь о разумном распределении прибыли.

Весы

Заработать вряд ли удастся. Отдохните. Не желательно обращаться к сервисным службам. Необходимые покупки лучше совершить в воскресенье.

Скорпион

Можно надеяться на премиальные. В любом случае денег будет достаточно. Не решайте имущественные проблемы в эти дни.

Стрелец

Отдых на роскошном курорте планировать не время. Не хватает денег. Не следует занимать. Дефицит финансов компенсируйте фантазией.

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Козерог

Идет период материальной стабильности. Вложите деньги в обновление интерьера вашего дома. Старайтесь быть не слишком экономными при выборе подарков.

Водолей

Будьте осторожны в магазине и на рынке. Не торопитесь с выбором товара. Вы можете отдать большую сумму за некачественную вещь. Проверяйте сдачу.

Рыбы

У вас будет достаточное количество денег на выходные. Порадуйте себя и близких обновками. Не покупайте только фото- и видеоаппаратуры.

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