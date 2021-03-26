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суббота, 27 марта 2021 07:00

Гороскоп на выходные: чем удивит март напоследок

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Гороскоп на выходные: чем удивит март напоследок
Конец марта будет бурным. Люди не смогут больше сдерживать своего недовольства. Фото: pixabay.com

27-28 марта занимайтесь любимыми делами. Расслабляйтесь. Это лучшее время для медитации и других духовных практик. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В эти выходные желательно хорошо отдохнуть, - говорит астрологиня. - По-особому будет восприниматься произведения искусства. Своими руками создадите неповторимые шедевры. Продавайте то, что сделали. За ваши изобретения будут хорошо платить. В воскресенье будем имет полнолуние. Хватит поводов для волнения. Оставаться спокойными и рассудительными смогут единицы. Не прислушивайтесь к сплетням. Злых языков хватает вокруг. Да и сами не оскорбляйте окружающих. Можно нажить себе новых врагов. Конец марта будет бурным. Люди не смогут больше сдерживать своего недовольства".

Овен

Держитесь подальше от казино, клубов и ресторанов. Вы можете незаметно для себя оставить там кругленькую сумму.

Телец

Не выезжает на отдых вдали от дома. Такое путешествие окажется неоправданно дорогим. Берегите технику от повреждений.

Близнецы

Любые финансовые операции будут проходить с задержками. Выгодно купить или продать что-то будет проблематично.

Рак

Имеющаяся наличка обеспечит ваши потребности лишь частично. Решать финансовые проблемы на днях не стоит. Подождите понедельника. Наблюдайте за изменениями ситуации на рынке.

Лев

Через семейные проблемы вы избавитесь доброй части заработка. Откажитесь от покупки дорогих вещей. Эта покупка будет неуместной.

Дева

В последние дни не было достойного пополнения вашего бюджета. Вкладывайте деньги в поддержание своего здоровья.

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Весы

Имущественные споры будут решаться не в вашу пользу. Финансовый риск не оправдается. Не позволяйте себе отдыха на широкую ногу.

Скорпион

Материальная сторона вашей жизни изменится. Привычный порядок ведения финансовых дел придется пересматривать. Поэтому стоит минимизировать расходы.

Стрелец

Деньги поступают и быстро всплывают. Как-то контролировать этот поток не помешает. Потому что в понедельник утром вы можете не найти средств на самое необходимое.

Козерог

Сведите расходы до необходимого минимума. Не одалживайте людям деньги. Ваши материальные ресурсы ограничены.

Водолей

Остерегайтесь воров. Не оставляйте без присмотра свой кошелек. Убытки возможны и из-за вреда детей. Будьте готовы скорректировать свои финансовые планы. На рынок лучше идти в воскресенье.

Рыбы

Чувствовать себя вы будете достаточно уверенно. Денег в кармане хватает. Небольшой подработка стоит брать на выходные. Покупать одежду в эти дни не надо.

В Украину начнет возвращаться весеннее тепло, а снег прекратится. Синоптики удивили прогнозом на конец марта.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
27
марта

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