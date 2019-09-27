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суббота, 28 сентября 2019 07:00

Гороскоп на выходные: чего нельзя делать во время новолуния

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Гороскоп на выходные: чего нельзя делать во время новолуния
Не стоит покупать дорогие подарки, брать кредиты, оформлять наследство. Фото: astrozodiac.net

28 сентября будем иметь новолуние. Время подумать над планами на следующий месяц. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Затевать какие-то поездки, походы, встречи не стоит, - говорит астролог. - Будут случаться одна накладка за другой. Вместо приятных впечатлений вы получите ощущение усталости и зря потраченного времени. Продуктивно мыслить будет трудно. Поэтому заниматься интеллектуальным трудом не следует. Позвольте себе расслабиться в эти выходные. Поваляйтесь в постели с интересной книжкой. Сходите на концерт или спектакль. Не стоит покупать дорогие подарки, брать кредиты, оформлять наследство или начинать судебную тяжбу".

Овен

Тратьте деньги прежде всего на решение домашних проблем. Сдерживайте свою иронию. Ряд неуместных замечаний может испортить ваше свидание. Не идите на встречу без хорошего настроения.

Телец

Приятных неожиданностей не будет. Пополнение бюджета произойдет лишь за счет основного источника заработка. Большинство средств может поглощать семья. Берегите горло от простуды. Меньше разговаривайте на улице.

Близнецы

Заниматься решением финансовых вопросов не время. Отложите эти заботы до понедельника. Основные покупки сделайте в воскресенье после обеда. Все самое важное скажите любимым в субботу утром. Воскресенье будет достаточно напряженным.

Рак

Не отказывайтесь от участия в корпоративной вечеринке или в акции. Вас ждут победы. Сделайте приятные подарки родным. Хорошее время для интима. Устройте для любимых праздник страсти. Эти бурные выходные оживят ваши отношения.

Лев

Выходные проведите в экономном режиме. Не оставляйте любимых в одиночестве. Особенно если вы вместе пришли в гости или на вечеринку. Они почувствуют себя брошенными.

Дева

В вашем распоряжении небольшие суммы. И их хватает на покрытие необходимых расходов. Однообразие утомлять близких. Устройте им незабываемый отдых.

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Весы

Ярких событий эти выходные не принесут. Позаботьтесь о поддержании теплой атмосферы в доме. Больше внимания уделите детям. Необходимые покупки делайте после захода солнца. Днем сведите расходы к минимуму.

Скорпион

Финансовых проблем не будет. В воскресенье можно надеяться на материальную поддержку со стороны родственников. Пожелаете сменить обстановку. Посетите друзей.

Стрелец

Не отворачивайтесь от чужих проблем. Предложите друзьям свою помощь. Познакомьте любимых со своим окружением. Следите за работой сердца. Может беспокоить одышка.

Козерог

Вы будете чувствовать себя неуверенно без достаточной суммы в кошельке. Вскоре ситуация изменится к лучшему. А пока отдохните дома.

Водолей

Обходите казино и игровые салоны. Деньги и так будут быстро таять в кармане. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы. Старайтесь выражать свои чувства в словах и поступках.

Рыбы

Для свободной планировки отдыха денег мало. Могут напомнить о себе старые долги. Найдите способ рассчитаться с ними.

В октябре средняя месячная температура в Украине будет на уровне от 7 ° до 12 ° тепла. Синоптики рассказали, когда ждать заморозков.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
28
сентября

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