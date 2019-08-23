Гороскоп на выходные: чего нельзя делать 24 и 25 августа

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1251
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1872
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 4536
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1521
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2205
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1872
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2178
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2223
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2448
Фото
Все фото
7
9
10
8
6
Открыли первый в Украине Мемориал героям Небесной сотни
Открыли первый в Украине Мемориал героям Небесной сотни
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
С Зеленским и трюками с оружием: у Києві торжественно подняли государственный флаг
Провели репетицию торжеств ко Дню Независимости
Провели репетицию торжеств ко Дню Независимости
Бывший шахтер рассказал, как открыл первый в городе барбершоп
Бывший шахтер рассказал, как открыл первый в городе барбершоп
Переселенцы собирают фото &quot;невидимых избирателей&quot; для депутатов
Переселенцы собирают фото "невидимых избирателей" для депутатов
Видео
Все видео
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
День государственного флага: как украинские селебритис поздравили страну
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Как выглядит "Титаник" через 107 лет после катастрофы
Цель современного человека - заср*ть мир своим контентом - Антипович
Цель современного человека - заср*ть мир своим контентом - Антипович
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
Кортеж Зеленского возмутил украинцев
Кортеж Зеленского возмутил украинцев
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5742
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2223
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2448
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6894
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
23 августа 2019
Просмотров: 261
Я, незалежна
Яка я, у свої 28? Розкажеш мені при зустрічі? Тільки правду, мені цікаво. А я про себе знаю ось що: коли мені боляче, я б'юся. Коли на мене ...
суббота, 24 августа 2019 07:00

Гороскоп на выходные: чего нельзя делать 24 и 25 августа

  Комментировать
Гороскоп на выходные: чего нельзя делать 24 и 25 августа
24 и 25 августа - неудачный период для торговли и переговоров. Фото: kp.ua

В выходные 24-25 августа встречи не будут носить романтического характера. В отношениях будет царить холодный расчет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В воздухе будет витать чувство тревоги и напряжения. Будьте готовы менять свои планы, - говорит астролог. - Старайтесь придерживаться данного слова. Многие проблемы принесут безответственные люди. Неудачный период для торговли и переговоров. Не стоит заключать сделки и подписывать важные документы".

Овен

Порадуйте малышей подарками. Больших вещей покупать не следует. Вас не будет удовлетворять прагматичность партнеров. Возникнет желание найти себе интересного собеседника. Не делайте этого.

Телец

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Вам едва хватает денег на осуществление необходимых покупок. Примите приглашение на творческий вечер. Вас ждет встреча с интересными людьми. Посвятите эти выходные искусству.

Близнецы

Не отказывайтесь от материальной поддержки со стороны родственников. Вам не удастся очаровать избранников. Они будут сдержанными и холодными.

Рак

В вашем кармане достаточно денег. Дополнительных взносов потребуют транспортные средства. Не медлите с проведением текущего ремонта.

Лев

Не пытайтесь удовлетворить все прихоти партнеров. Думайте о завтрашнем дне. Больших прибылей в ближайшее время не предвидится.

Дева

Неделя была не слишком прибыльным. Придется сократить расходы в выходные. Званый вечер для друзей не будет вписываться в ваш бюджет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Над Украиной будет господствовать Азорский антициклон: какую погоду он принесет

Весы

Позвоните родителям. Займитесь делами, которые давно откладывали. Отдохнуть вместе с милыми не удастся. Они не будут иметь свободного времени.

Скорпион

Покупайте книги. Пополните свою домашнюю библиотеку новинками. Заработанного за неделю хватит не только на поддержание ежедневных расходов. Но стоит знать меру. Деньги будут всплывать быстро.

Стрелец

Прихоти близких людей обойдутся вам в немалую копейку. Не стоит жертвовать собственными интересами в пользу любимых. Обязательно приобретите что-то и для себя. Встречайте утро с улыбкой.

Козерог

Потребности в деньгах постоянно растут. Удовлетворить их в полной мере пока не удастся. Поэтому не тратьте выходные на работу. Восстановите силы перед новой неделей.

Водолей

Организуйте праздничное застолье для всей семьи. Это будет лучший способ пообщаться и отдохнуть в кругу близких людей.

Рыбы

Не позволяйте себя обмануть на рынке. Относитесь критически к рекламе из уст продавцов. С любимыми легче будет договориться в воскресенье. Поэтому субботу проведите каждый по своему усмотрению.

В субботу Солнце переходит к знаку Девы и проходит королевскую звезду Регул. Астролог назвала знаки, которых порадует эта неделя.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на выходные: чего нельзя делать 24 и 25 августа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Сексуальная мексиканка&quot; - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
"Сексуальная мексиканка" - Ирина Федишин показала соблазнительные формы на пляже
5
 Просмотров: 41215
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 18874
Первый &quot;слуга народа&quot; отказался от мандата
Первый "слуга народа" отказался от мандата 1 Просмотров: 15090
В маршрутке тело женщины пролежало больше двух часов
В маршрутке тело женщины пролежало больше двух часов
 Просмотров: 15003
Стреляла подруга: подробности ранения 17-летней девушки
Стреляла подруга: подробности ранения 17-летней девушки Просмотров: 14121
Общество
Украинка рассказала, как стала врачом в Лондоне
Украинка рассказала, как стала врачом в Лондоне
 Просмотров: 387
Трамп, Макрон и Елизавета II поздравили Украину с Днем Независимости
Трамп, Макрон и Елизавета II поздравили Украину с Днем Независимости Просмотров: 198
11 иностранцев получили украинское гражданство
11 иностранцев получили украинское гражданство 1 Просмотров: 432
Забужко умеет объяснить, где украинский народ облажался - Тарас Антипович
Забужко умеет объяснить, где украинский народ облажался - Тарас Антипович
 Просмотров: 594
В Украине могли распространять книгу экстремиста, который устроил стрельбу в мечети
В Украине могли распространять книгу экстремиста, который устроил стрельбу в мечети Просмотров: 225
Больше всего комментируют
8
Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты
5
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
3
Имеют недостатки - Генштаб отчитался о новых жилых модулях
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
2
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
Голосов: 43738
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua