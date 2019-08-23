Гороскоп на выходные: чего нельзя делать 24 и 25 августа

24 и 25 августа - неудачный период для торговли и переговоров. Фото: kp.ua

В выходные 24-25 августа встречи не будут носить романтического характера. В отношениях будет царить холодный расчет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В воздухе будет витать чувство тревоги и напряжения. Будьте готовы менять свои планы, - говорит астролог. - Старайтесь придерживаться данного слова. Многие проблемы принесут безответственные люди. Неудачный период для торговли и переговоров. Не стоит заключать сделки и подписывать важные документы".

Овен

Порадуйте малышей подарками. Больших вещей покупать не следует. Вас не будет удовлетворять прагматичность партнеров. Возникнет желание найти себе интересного собеседника. Не делайте этого.

Телец

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Вам едва хватает денег на осуществление необходимых покупок. Примите приглашение на творческий вечер. Вас ждет встреча с интересными людьми. Посвятите эти выходные искусству.

Близнецы

Не отказывайтесь от материальной поддержки со стороны родственников. Вам не удастся очаровать избранников. Они будут сдержанными и холодными.

Рак

В вашем кармане достаточно денег. Дополнительных взносов потребуют транспортные средства. Не медлите с проведением текущего ремонта.

Лев

Не пытайтесь удовлетворить все прихоти партнеров. Думайте о завтрашнем дне. Больших прибылей в ближайшее время не предвидится.

Дева

Неделя была не слишком прибыльным. Придется сократить расходы в выходные. Званый вечер для друзей не будет вписываться в ваш бюджет.

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Весы

Позвоните родителям. Займитесь делами, которые давно откладывали. Отдохнуть вместе с милыми не удастся. Они не будут иметь свободного времени.

Скорпион

Покупайте книги. Пополните свою домашнюю библиотеку новинками. Заработанного за неделю хватит не только на поддержание ежедневных расходов. Но стоит знать меру. Деньги будут всплывать быстро.

Стрелец

Прихоти близких людей обойдутся вам в немалую копейку. Не стоит жертвовать собственными интересами в пользу любимых. Обязательно приобретите что-то и для себя. Встречайте утро с улыбкой.

Козерог

Потребности в деньгах постоянно растут. Удовлетворить их в полной мере пока не удастся. Поэтому не тратьте выходные на работу. Восстановите силы перед новой неделей.

Водолей

Организуйте праздничное застолье для всей семьи. Это будет лучший способ пообщаться и отдохнуть в кругу близких людей.

Рыбы

Не позволяйте себя обмануть на рынке. Относитесь критически к рекламе из уст продавцов. С любимыми легче будет договориться в воскресенье. Поэтому субботу проведите каждый по своему усмотрению.

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