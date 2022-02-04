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суббота, 05 февраля 2022 07:00

Гороскоп на выходные: астролог рассказала, что будет с долларом и нашими сбережениями

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Гороскоп на выходные: астролог рассказала, что будет с долларом и нашими сбережениями
Посвятите время любимым делам. Это дни мудрых решений. Фото: pixabay.com

5-6 февраля не следует реанимировать давние отношения. Даже если подобная инициатива поступит со стороны бывших партнеров. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это происшествие ранит ваше сердце, – говорит астролог. – Обнимите тех, кто рядом и всегда готов подставить сильное плечо. Спокойная и уравновешенная атмосфера этих дней будет способствовать полноценному отдыху. Посвятите время любимым делам. Это дни мудрых решений. Удачный момент для решения семейных конфликтов. Особенно внимательными к состоянию здоровья должны быть гипертоники. Двигайтесь осторожно. Следите за огнем и при работе с острыми предметами. Предотвращайте травмы. Проживите эти дни не торопясь. У многих возрастут заработки. Не стоит покупать недвижимость, вкладывать деньги в чужой бизнес, обменивать валюту. Курс продолжает скакать. Если не хотите потерять, сохраняйте сбережения. Скоро сумеете воспользоваться ими выгоднее".

Овен

Возлюбленные будут исполнены энтузиазма. Они примут на себя организацию вашего отдыха. Поддержите их. Вы вдвоем отлично проведете время.

Телец

Ограничения в финансах не будут ощущаться. Денег хватит на запланированный отдых. Не берите работу на выходные. Заметной прибыли не будет.

Близнецы

Вы можете позволить себе быть щедрыми. Возьмите на себя финансирование семейного отдыха. Приобретение средств связи лучше отложить.

Рак

В субботу может появиться шанс заработать некоторую сумму. Воспользуйтесь случаем исправить свое материальное положение. Деньги понадобятся вам уже в воскресенье.

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Лев

Придется сдерживать свои желания. Доходов будет едва хватать на жизнь. Еще и кто-то из знакомых или соседей по неосторожности может нанести ущерб.

Дева

Отношения с любимыми остаются неопределенными. Наиболее яркие события состоятся в кругу ваших единомышленников. Проведите свободное время с ними.

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Весы

Вас ждут доходы в виде подарков. О деньгах можете не беспокоиться. Близкие возьмут на себя все расходы.

Скорпион

Финансовые ограничения заставят вас сменить планы на выходные. Разделите расходы с друзьями. Организовать вечеринку будет легче.

Стрелец

Позвольте себе провести выходные комфортно. Партнеры тоже будут желать расслабиться в уютной атмосфере. Не отказывайте себе в таком удовольствии.

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Козерог

Внешние обстоятельства заставят вас опорожнить свой кошелек. Не берите отложенных в запас денег. Впереди сложный финансовый период.

Водолей

Игривое настроение будет сопровождать вас. Но любимым будет не до шуток. Сумейте вовремя остановиться. Не вызывайте у них раздражение своими насмешками.

Рыбы

Сделки купли-продажи пройдут удачно. Вам повезет на выгодные предложения. Обновите свой гардероб в субботу. Должники вернут вам деньги.

Астролог дала прогноз на неделю и назвала три самых счастливых знака зодиака.

Автор: Gazeta.ua
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