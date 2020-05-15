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суббота, 16 мая 2020 07:00

Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом

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Гороскоп на выходные: астролог ошеломила прогнозом
Организуйте индивидуальный отдых для себя или семьи. Фото: pixabay.com

16-17 мая своими поступками разочаруют любимые и друзья. Все сложится не так, как вы планировали. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Развеются романтические ожидания, - говорит астролог. - Не надо назначать первое свидание. Будьте готовы к тому, что люди чаще будут выявлять эгоизм. Выходные ошеломят изменением настроений. Организуйте индивидуальный отдых для себя или своей семьи. Коллективные выезды планировать не стоит, потому что результат вас разочарует. Люди и животные будут более склонны к проявлению агрессии. Не провоцируйте приступов. Остерегайтесь укусов насекомых ".

Овен

В вашем кармане достаточно денег. Дополнительных взносов потребуют транспортные средства. Не медлите с текущим ремонтом.

Телец

Вас будет раздражать много мелочей. Особенно в субботу. Даже внимание окружающих будет казаться неуместным. Контролируйте свои эмоции. Не обижайте дорогих людей.

Близнецы

Неделя была не слишком прибыльной. Придется сократить расходы в выходные. Не удастся очаровать своих избранников. Они будут сдержанными и холодными. Не навязывайте своей компании.

Рак

Позвоните родителям. Займитесь делами, которые давно откладывали. Отдохнуть вместе с милыми не удастся. Они не будут иметь свободного времени.

Лев

Не пытайтесь удовлетворить все прихоти партнеров. Думайте о завтрашнем дне. За суетой некогда будет заняться любимыми делами. Оставайтесь собранными.

Дева

Покупайте книги. Пополните свою коллекцию фильмов. Заработанного за неделю хватит не только на поддержание хозяйства. Но стоит знать меру. Деньги будут всплывать быстро.

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Весы

Неудачный поступок близкого человека может оттолкнуть вас. Не принимайте любых окончательных решений на будущее. Дайте человеку второй шанс.

Скорпион

Игрушки и прихоти близких людей обойдутся вам в немалую копейку. Не стоит жертвовать собственными интересами. Обязательно приобретите что-то и для себя.

Стрелец

Ограничьте круг общения. Сумейте отказать слишком назойливым собеседникам. Подумайте над усовершенствованием своего имиджа.

Козерог

Проблем с деньгами не будет. Еще поступит неожиданная прибыль. Может вернуться давно забытый долг. Вам будет везти с выгодными покупками.

Водолей

Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Вам едва хватает денег на осуществление необходимых покупок.

Рыбы

В выходные порадуйте малышей подарками. Больших вещей покупать не следует. С любимыми легче будет договориться в воскресенье. Поэтому субботу проведите каждый по своему усмотрению.

На западе, севере и в центре Украины ближайшей ночью пройдут умеренные дожди. На юге и востоке будет сухо. Синоптик рассказала, какой погоды ждать.

Автор: Gazeta.ua
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