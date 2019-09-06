Гороскоп на выходные: астролог назвала знаки, жизнь которых изменится к лучшему

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Эксперт оценил правительство Гончарука по 5-балльной шкале
Просмотров: 972
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
"Папа бросил меня в колодец": жуткие подробности родительской расправы
Просмотров: 1152
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6 Просмотров: 2376
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1224
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 738
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8757
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1278
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
"Поразила человечность" - в Черкассах показали фильм об Иловайске
Просмотров: 81
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1890
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6345
Фото
Все фото
8
3
8
3
23
Бюрократия, языковой барьер и разный менталитет - украинки из 8 стран рассказали об особенностях эмиграции
Бюрократия, языковой барьер и разный менталитет - украинки из 8 стран рассказали об особенностях эмиграции
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
Хочет работать: последние новости о Зайцевой и новые фото
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
Поля и коровники: показали, где содержат Дронова
Поля и коровники: показали, где содержат Дронова
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Видео
Все видео
Как живет человек, который не спал более 30 лет
Как живет человек, который не спал более 30 лет
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
В "Танцах со звездами" показали пародию на Винника
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Премьер на самокате поздравил школьников с Днем знаний
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1224
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29430
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6723
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
06 сентября 2019
Просмотров: 288
Пересидіти під крилом Гітлера
Навесні 2014 року я чи не щодня телефонував на малу батьківщину. Окупована Станиця Луганська відкривала ворогові в мої рідні краї пряму дорогу. Свого ...
суббота, 07 сентября 2019 07:00

Гороскоп на выходные: астролог назвала знаки, жизнь которых изменится к лучшему

  Комментировать
Гороскоп на выходные: астролог назвала знаки, жизнь которых изменится к лучшему
В финансовых делах начнет везти Близнецам и Весам. Фото: astrozodiac.net

Субботнее утро 7 сентября покажется очень трудным. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Трудно будут восприниматься любые изменения, - говорит астролог. - Тревога и озабоченность может наполнят сердца людей. На рассвете животные и люди будут вести себя агрессивно. Обходите уличных собак и котов. Не оставляйте детей без присмотра на улице. Увеличивается количество травм. Путешествия лучше планировать на воскресенье. У Раков, Водолеев и Рыб жизнь изменится к лучшему. В финансовых делах начнет везти Близнецам и Весам".

Овен

Ожидается несколько радостных событий. В любви и супружеской жизни произойдут перемены к лучшему. Можно планировать пополнение в семье. Остерегайтесь воров. Старайтесь защитить свой кошелек от кражи.

Телец

Вы можете понести заметные убытки из-за действий партнеров. Не участвуйте в имущественных спорах с родственниками. Проиграете. Отложите решение финансовых проблем до понедельника.

Близнецы

Финансовая поддержка не понадобится. Недавно полученных средств хватает на все необходимое. Приобретение одежды желательно отложить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "20 лет спасал жизни людей, сейчас сам в этом нуждается" – жена умоляет спасти ее мужа-ДСНСника

Рак

Вам будет везти в финансовых делах. Однако знайте меру. Не все коммерческие предложения будут выгодными. Рассчитывайтесь за товары наличными.

Лев

Вам не хватает практичности в ведении дел. Есть риск лишиться части доходов. Обратитесь за помощью к опытным людям. Позаботьтесь о совершенствовании своего имиджа.

Дева

Много денег в эти дни не заработать. Не стоит и стремиться к этому. Будьте щедрыми на помощь ближнему. Подавайте милостыню.

Весы

Вы будете иметь возможность приобрести необходимые вещи. Денег хватает. Дела будут идти хорошо. Ограничивать себя в чем-то не придется.

Скорпион

В вашем распоряжении будет мало налички. Придется обращаться к сэкономленных ранее средств. Доброжелатели посеят зерно недоверия между вами и любимыми. Будьте честными. Даже малая ложь может испортить отношения с дорогими людьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна

Стрелец

Создать надежный союз в ближайшее время не удастся. Эти дни будут способствовать разрыву отношений. Берегите мир в своем доме.

Козерог

Кошелек будет оставаться полупустым. Пока придется с этим смириться. Можете рассчитывать на поддержку друзей. Они не оставят вас в беде.

Водолей

Проблем с деньгами не будет. Но не спешите с ними расставаться. Удачных взносов сделать не удастся.

Рыбы

Не ищите подработки. Необходимости в этом не будет. Обеспечить свои текущие потребности вы и так сможете. Лучше восстановите силы перед следующей рабочей неделей.

Синоптики рассказали, когда ждать бабье лето и сколько времени оно продлится.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на выходные: астролог назвала знаки, жизнь которых изменится к лучшему». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
В Киеве многодетную мать насиловали на глазах у дочери и свидетелей
3
 1 Просмотров: 84431
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
Чета Зеленских празднует годовщину свадьбы: как выглядела пара 16 лет назад
7
 Просмотров: 48127
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 37882
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 26303
Сколько стоит подержанный автомобиль
Сколько стоит подержанный автомобиль Просмотров: 22105
Общество
Бюрократия, языковой барьер и разный менталитет - украинки из 8 стран рассказали об особенностях эмиграции
Бюрократия, языковой барьер и разный менталитет - украинки из 8 стран рассказали об особенностях эмиграции
8
 Просмотров: 495
Касько рассказал, чем будет заниматься в прокуратуре
Касько рассказал, чем будет заниматься в прокуратуре Просмотров: 369
Как бы не хотел этого Кремль, но люди Донбасса идентифицируют себя украинцами
Как бы не хотел этого Кремль, но люди Донбасса идентифицируют себя украинцами
 Просмотров: 513
Каська назначили первым заместителем генпрокурора
Каська назначили первым заместителем генпрокурора 1 Просмотров: 369
"В городе, конечно, начались пророссийские митинги. Им никто не мешал" - Зиненко
"В городе, конечно, начались пророссийские митинги. Им никто не мешал" - Зиненко
 Просмотров: 1512
Больше всего комментируют
9
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
6
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
4
Украинцев предупредили о массовых проверках
3
Украинский парламентаризм умер - главное в журнале "Країна"
Голосов: 44442
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua