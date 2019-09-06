Гороскоп на выходные: астролог назвала знаки, жизнь которых изменится к лучшему

В финансовых делах начнет везти Близнецам и Весам. Фото: astrozodiac.net

Субботнее утро 7 сентября покажется очень трудным. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Трудно будут восприниматься любые изменения, - говорит астролог. - Тревога и озабоченность может наполнят сердца людей. На рассвете животные и люди будут вести себя агрессивно. Обходите уличных собак и котов. Не оставляйте детей без присмотра на улице. Увеличивается количество травм. Путешествия лучше планировать на воскресенье. У Раков, Водолеев и Рыб жизнь изменится к лучшему. В финансовых делах начнет везти Близнецам и Весам".

Овен

Ожидается несколько радостных событий. В любви и супружеской жизни произойдут перемены к лучшему. Можно планировать пополнение в семье. Остерегайтесь воров. Старайтесь защитить свой кошелек от кражи.

Телец

Вы можете понести заметные убытки из-за действий партнеров. Не участвуйте в имущественных спорах с родственниками. Проиграете. Отложите решение финансовых проблем до понедельника.

Близнецы

Финансовая поддержка не понадобится. Недавно полученных средств хватает на все необходимое. Приобретение одежды желательно отложить.

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Рак

Вам будет везти в финансовых делах. Однако знайте меру. Не все коммерческие предложения будут выгодными. Рассчитывайтесь за товары наличными.

Лев

Вам не хватает практичности в ведении дел. Есть риск лишиться части доходов. Обратитесь за помощью к опытным людям. Позаботьтесь о совершенствовании своего имиджа.

Дева

Много денег в эти дни не заработать. Не стоит и стремиться к этому. Будьте щедрыми на помощь ближнему. Подавайте милостыню.

Весы

Вы будете иметь возможность приобрести необходимые вещи. Денег хватает. Дела будут идти хорошо. Ограничивать себя в чем-то не придется.

Скорпион

В вашем распоряжении будет мало налички. Придется обращаться к сэкономленных ранее средств. Доброжелатели посеят зерно недоверия между вами и любимыми. Будьте честными. Даже малая ложь может испортить отношения с дорогими людьми.

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Стрелец

Создать надежный союз в ближайшее время не удастся. Эти дни будут способствовать разрыву отношений. Берегите мир в своем доме.

Козерог

Кошелек будет оставаться полупустым. Пока придется с этим смириться. Можете рассчитывать на поддержку друзей. Они не оставят вас в беде.

Водолей

Проблем с деньгами не будет. Но не спешите с ними расставаться. Удачных взносов сделать не удастся.

Рыбы

Не ищите подработки. Необходимости в этом не будет. Обеспечить свои текущие потребности вы и так сможете. Лучше восстановите силы перед следующей рабочей неделей.

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