Гороскоп на выходные: астролог назвала знаки, которым повезет в любви

Не желательно отправляться в путешествие. Проблемы с транспортом и плохое качество связи испортят поездку. Фото: stb.ua

Выходные 14 и 15 сентября пройдут плодотворно. Хорошо пойдут интеллектуальные виды деятельности. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо будет работать голова. В ваших руках будут рождаться шедевры, - говорит астролог. - Можно начинать ремонт. Сделайте свой дом более удобным. Проявляйте изобретательность. Вечером позаботьтесь об уютное место для отдыха с милыми. Достичь взаимопонимания в решении проблемных вопросах будет легче субботнего вечера. Не желательно отправляться в путешествие. Проблемы с транспортом и плохое качество связи испортят поездку. Новые отношения будут начинать Тельцы, Близнецы и Козероги. В любви повезет Львам, Девам и Скорпионам".

Овен

Если хотите, в эти выходные можно поработать. Вам хорошо заплатят за работу. В субботу вызовут волнения родные и друзья. Повышается кровоточивость десен. Обостряется пародонтоз.

Телец

Не верьте обещаниям или рекламным роликам. Вы можете избавиться значительной суммы из-за желания сэкономить на выгодном предложении. Отношения с любимыми могут оказаться на грани конфликта. Смените тему разговора. Перенесите встречу.

Близнецы

Пригласите семью провести выходные в парке развлечений. Супружеские пары почувствуют желание побыть больше времени вместе. Посвятите выходные друг другу.

Рак

В вашем распоряжении будет достаточная сумма. Но вы не сможете воспользоваться заработанными деньгами по своему усмотрению. Понадобятся средства на непредвиденные расходы. Не засиживайтесь дома. Примите приглашение в гости.

Лев

Планировать отдых с партнером не следует. Обстоятельства не будут способствовать осуществлению задуманного. Будет беспокоить сухой кашель. Увлажняйте воздух в своем доме. Посетите баню.

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Дева

Небольшой доход существенно не улучшит вашего финансового положения. Хозяйничайте экономно. Не одалживайте людям деньги. Не участвуйте в чужих интригах. Наживете себе врагов.

Весы

Затруднения не будут ощущаться. Однако деньги будут тратиться беспорядочно. Чаще советуйтесь с близкими перед совершением покупок.

Скорпион

Покупайте только необходимое. В вашем кармане не будет лишних денег. Зато можно рассчитывать на ценные находки и подарки.

Стрелец

Рассчитывайтесь за предоставленные вам услуги бартером. Будьте последовательны в своих поступках. Следуйте обещаний. Ваша нерешительность обидит любимых. Конфликта трудно будет избежать.

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Козерог

Вы не будете чувствовать финансовых проблем. Даже в случае недостатка средств удастся реализовать задуманное. Вам будут идти навстречу окружающие. Любимые будут благодарны за помощь и теплые слова.

Водолей

Избытка средств не будет. Не подвергайте себя на штрафные санкции. Проведите выходные отдельно от любимых. Это лучший способ избежать серьезных недоразумений.

Рыбы

Финансовые дела будут понемногу налаживаться. Вскоре ожидаются высокие заработки. Но в эти выходные еще будет ощущаться нехватка средств.

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