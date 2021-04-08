Гороскоп на середину весны: чем это время такое особенное для украинцев

На следующей неделе будем иметь середину весны. Ограничьте общение с людьми, которые раздражают. На этой неделе вас легко будет вывести из равновесия. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Не спешите, когда принимаете важные решения, - говорит астрологиня. - Это время особое для каждого украинца. Встретятся доброжелательные и интересные единомышленники. Есть шанс создать хорошую команду и вместе достичь желаемого результата. Пятница - день повышенной аварийности. Не стоит садиться за руль. Лучше запланируйте генеральную уборку. Избавьтесь вазонов, которые не растут годами. Фиалки и фикус пересаживают в субботу".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Рискуете оттолкнуть от себя любимых, если не уделите им достаточно внимания. Поговорите с чашкой кофе. Эту откровенность они оценят. Возможны приступы мигрени. Обследуйтесь у врача.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Служебный роман принесет незабываемые впечатления. Но партнер быстро разочарует. Добавьте в рацион бананы, киви и перепелиные яйца.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Присматривайтесь к любимым. Поймете, целесообразно ли продолжать отношения. Больше времени проводите на свежем воздухе. Посаженные вами деревья и кусты хорошо примутся и будут давать щедрые плоды.
Рак (22 июня - 22 июля)
Пересадите вазоны. Они будут лучше расти и скоро порадуют вас цветом. Усиленного ухода требует кожа.
Лев (23 июля - 23 августа)
Поддерживайте нуждающихся и обиженных. Может появиться дрожь в руках. Успокаивающие чаи вызовут сонливость.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Не экспериментируйте с новыми лекарствами и блюдами. Порадуйте семью вкусненьким.
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Весы (24 сентября - 23 октября)
Неудачное время для знакомства. Следите за давлением. Откажитесь от горячей ванны и сауны.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Зарегистрируйтесь на вакцинацию от коронавируса. Скоро желающих будет много. Своей очереди придется ждать долго.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Любимые часто будут нарушать обещания. Вас это будет раздражать. Прогуляйтесь в саду, послушайте птиц. Мясо замените яйцами и бобовыми.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Отпускайте людей, которые угрожают уйти от вас. Вместе с ними отпадут неприятности и страхи.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Удачное время для переезда в другую страну. Больше времени проводите с детьми.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Чем больше работы запланируете, тем легче эта неделя пройдет. Избегайте старения кожи лица.
Южный антициклон Пегги принесет в Украину настоящее апрельское тепло.
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