Гороскоп на середину весны: чем это время такое особенное для украинцев

Есть шанс создать хорошую команду и вместе достичь желаемого результата. Фото: pixabay.com

На следующей неделе будем иметь середину весны. Ограничьте общение с людьми, которые раздражают. На этой неделе вас легко будет вывести из равновесия. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не спешите, когда принимаете важные решения, - говорит астрологиня. - Это время особое для каждого украинца. Встретятся доброжелательные и интересные единомышленники. Есть шанс создать хорошую команду и вместе достичь желаемого результата. Пятница - день повышенной аварийности. Не стоит садиться за руль. Лучше запланируйте генеральную уборку. Избавьтесь вазонов, которые не растут годами. Фиалки и фикус пересаживают в субботу".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Рискуете оттолкнуть от себя любимых, если не уделите им достаточно внимания. Поговорите с чашкой кофе. Эту откровенность они оценят. Возможны приступы мигрени. Обследуйтесь у врача.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Служебный роман принесет незабываемые впечатления. Но партнер быстро разочарует. Добавьте в рацион бананы, киви и перепелиные яйца.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Присматривайтесь к любимым. Поймете, целесообразно ли продолжать отношения. Больше времени проводите на свежем воздухе. Посаженные вами деревья и кусты хорошо примутся и будут давать щедрые плоды.

Рак (22 июня - 22 июля)

Пересадите вазоны. Они будут лучше расти и скоро порадуют вас цветом. Усиленного ухода требует кожа.

Лев (23 июля - 23 августа)

Поддерживайте нуждающихся и обиженных. Может появиться дрожь в руках. Успокаивающие чаи вызовут сонливость.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не экспериментируйте с новыми лекарствами и блюдами. Порадуйте семью вкусненьким.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Неудачное время для знакомства. Следите за давлением. Откажитесь от горячей ванны и сауны.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Зарегистрируйтесь на вакцинацию от коронавируса. Скоро желающих будет много. Своей очереди придется ждать долго.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Любимые часто будут нарушать обещания. Вас это будет раздражать. Прогуляйтесь в саду, послушайте птиц. Мясо замените яйцами и бобовыми.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Отпускайте людей, которые угрожают уйти от вас. Вместе с ними отпадут неприятности и страхи.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Удачное время для переезда в другую страну. Больше времени проводите с детьми.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Чем больше работы запланируете, тем легче эта неделя пройдет. Избегайте старения кожи лица.

Южный антициклон Пегги принесет в Украину настоящее апрельское тепло.