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Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем

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Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
Боритесь с вредными привычками, лишним весом и ленью. Фото: pixabay.com

В сентябре не теряйте головы после первой встречи с новыми избранниками. Их чувства не продлятся долго. И характер окажется нелегким. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не следует доверять легенде о любви с первого взгляда, - говорит астролог. - Рядом с вами может оказаться корыстная личность. Реагируйте на ее слова сдержанно. От части собственных дел придется отказаться. О помощи попросят родители и друзья. Победителями себя почувствуют Девы и Скорпионы. Деньги будут идти в ваши руки, а от удачных предложений не будет отбоя. Боритесь с вредными привычками, лишним весом и ленью. Заканчивайте отношения, которые разочаровали. Прощайтесь с теми, кто нанес много боли. Избегайте случайных половых контактов. Повышается риск заражения венерическими заболеваниями".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Будете чувствовать нерешительность и страх. Хватит бояться изменений. Верьте в свои способности и действуйте. Придется подчиняться воле старших и авторитетных. От этого выиграете, потому что они предостерегут от потерь и необдуманных решений.

Телец (21 апреля - 20 мая)

На ежедневные расходы денег хватает. Покупайте одежду и аксессуары. От вида будет зависеть ваше самочувствие.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не начинайте дела, в которых сомневаетесь. Остерегайтесь людей с сомнительным прошлым. Избегайте очередей в магазины с канцтоварами. Лучше закажите все в интернете.

Рак (22 июня - 22 июля)

Женщины будут отдавать предпочтение мужским профессиям. Мужчины будут идти в декретные отпуска и справляться с воспитанием малышей на отлично. Следите за осанкой. Слабым местом будет спина.

Лев (23 июля - 23 августа)

Молодые супруги будут бояться становиться родителями. Даже не думайте об аборте, потому что будете жалеть об этом всю жизнь. Рожденные дети вырастут настойчивыми и решительными, сильными и выносливыми.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Пригласите в гости друзей. Отпразднуйте вместе день рождения. Если хотите, чтобы с подарками угодили, объявите список желаний. Начатые в это время отношения закончатся замужеством. Лечение бесплодия перенесите на конец недели.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Будет раздражать желание родственников все контролировать. Не стоит начинать нового курса лечения. Трудно будет подобрать совместимые препараты.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

В выходные придется выбирать, с кем хотите жить бок о бок. Будьте осторожны у костра.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Получите ожидаемые деньги. Распланируйте семейный бюджет на осень. Не стоит покупать мебель, технику и авто.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Не обещайте любимым больше, чем можете дать. Они позже выставят претензии. Избегайте порезов. Они будут долго заживать.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Придется много работать, чтобы получить задуманное. Это наполнит жизнь смыслом. Будьте готовы к открытиям. Не спешите менять место работы. Чаще приглашайте гостей.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не разглашайте свои планы. Откровенными можно быть только с любимыми. Не налегайте на сладости. Пирожные замените на финики и инжир.

Астролог дала неожиданный гороскоп на осень.

Автор: Gazeta.ua
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